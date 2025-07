Casco NOS NS-9 Omega Red Matt: pronto a tutto, ma con stile

Tanto eclettico quanto pronto ad accompagnare il motociclista a spingersi oltre i suoi limiti: potrebbe essere questa la perfetta sintesi della natura del casco NOS NS-9 Omega Red Matt, tra i prodotti top di gamma di NOS Helmets, che in questa particolare e grintosa caratterizzazione grafica si presenta mescolando i colori rosso, grigio e nero.

Per avventure in strada e fuoristrada

Sviluppato per garantire la massima protezione e il top del comfort per la guida in moto su ogni tipo di terreno, sia sull’asfalto che in off-road, il casco NS-9 è dotato di frontino aerodinamico removibile che consente al pilota di adottare la configurazione del casco più adatta alla situazione del momento, potendo scegliere tra le varianti con frontino e visiera, solo con frontino o solo con visiera.

Il casco NS-9 Omega Red Matt ha incrementato le prese d’aria presenti sulla mentoniera che fanno parte dell’avanzato sistema di ventilazione MACH-Efficiency assicurando un ottimale areazione interna. Scegliendo tra le due misure disponibili della calotta esterna, realizzata in HRPolymer Composite, e le due della calotta interna in EPS a due densità differenziate che incrementa le capacità di assorbimento dell’energia d’impatto, il casco di NOS permette quattro differenti combinazioni.

Prezzo promo di 249 €

Oltre ai guanciali con sistema Emergency Pull, al sottogola modulare removibile e all’alloggiamento per il sistema interfono, il casco NOS NS-9 Omega Red Matt dispone di interni in Dry-Fresh, composti da tessuto traspirante e antimicrobico, che possono essere rimossi, lavati e personalizzati. Questo casco di NOS, disponibile in quattro misure, viene proposto al prezzo promozionale di 249 €.