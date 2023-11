Moto Morini: dalla Calibro alla Corsaro, le novità ad EICMA 2023 [FOTO]

Tante novità portate da Moto Morini ad EICMA 2023, l’appuntamento delle due ruote a Rho Fiera Milano aperto fino a domenica 12. Il marchio italiano ha presentato ben cinque nuovi modelli: la Calibro Bagger, la Nuova Milano, la X-Cape 1200, la Corsaro Sport e la Corsaro 750. Per uno stand molto ricco.

Calibro, Milano e X-Cape

Entrando più nel dettaglio, la Calibro Bagger è la versione della custom, dotata di borse rigide e di cupolino di serie. È caratterizzata da un look tipicamente ‘American’ ed è disponibile anche nella versione depotenziata a 35 kW, per i possessori di patente A2.

Passando al settore naked, viene proposta la nuova Moto Morini Milano: un connubio tra eleganza, potenza ed innovazione. Con un avanzato schermo TFT e quattro riding mode, è spinta dal motore bicilindrico a V di 87°, con un telaio pivot-less.

La nuova maxi adventure, invece, è la X-Cape 1200. Un modello dedicato ai lunghi viaggi, grazie ad un’ergonomia che permette un ottimo comfort anche in due per lungo tempo. Spinta dal nuovo motore V2 Corsa Evo e con l’ausilio di numerosi sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control.

Le Corsaro

Il marchio italiano porta, infine, due novità della gamma Corsaro: la 750 e la Sport. Spinte entrambe dal motore bicilidrico da 750 cc, la prima è più dedicata al comfort e la seconda a chi vuole divertirsi in sella. La Corsaro Sport, infatti, è dotata di sospensioni pluriregolabili, per offrire totale controllo del mezzo in ogni situazione. Inoltre, propone un’accelerazione immediata e spazi di frenata notevoli.