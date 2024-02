Moto Guzzi V85, svelati i prezzi della nuova enduro: si parte da 12.499 €

Moto Guzzi annuncia i prezzi della V85, una delle novità moto più attese del 2024. La iconica enduro, che combina lo stile Moto Guzzi con la versatilità di una moderna on-off dedicata al turismo avventuroso, si presenta con un gamma composta da tre diverse versioni, Strada, TT e TT Travel, che saranno in concessionaria a partire dal prossimo mese di marzo.

Moto Guzzi V85 Strada

La V85 Strada, pensata per l’uso quotidiano, si caratterizza per le ruote in lega con pneumatici stradali, per il parafango anteriore basso e per i tre Riding Mode (Strada, Pioggia, Sport) che gestiscono ABS, Traction Control e mappe motore. Il prezzo è di 12.499 €.

Moto Guzzi V85 TT

La Moto Guzzi V85 TT è invece dedicata al turismo e si distingue per le ruote a raggi tubeless, per i 4 Riding Mode (Strada, Sport, Pioggia e Off-Road) che gestiscono i controlli elettronici (tra cui il Cornering ABS) grazie alla piattaforma inerziale a sei assi. La moto dispone di serie anche di protezione motore, maniglione del passeggero in alluminio, paramani e regolazione del precarico idraulico della molla dell’ammortizzatore. Il prezzo della V85 TT è di 13.499 €.

Moto Guzzi V85 TT Travel

La V85 TT Travel è la versione top di gamma con un allestimento ancora più completo che comprende le valigie rigide, la piattaforma multimediale Moto Guzzi MIA, manopole e sella riscaldabili, oltre ad un più protettivo parabrezza. Cinque sono i Riding Mode: oltre a Strada, Sport, Pioggia e Off-Road si aggiunge anche il Custom (previsto come accessorio per le altre due versioni di V85) che permette di personalizzare i controlli a seconda delle proprie esigenze di guida. La Moto Guzzi V85 TT Travel ha un prezzo di 14.999 €.