Moto Guzzi torna in pista col Fast Endurance 2024 [FOTO]

Il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance si prepara a scendere nuovamente in pista per l’edizione 2024 puntando sulla spettacolarità delle formula con equipaggio di due piloti che si alternano alla guida delle Moto Guzzi V7 e sull’affascinante partenza in “stile Le Mans”.

Anche quest’anno il popolare monomarca dell’aquila, che ha fatto registrare il record di partecipanti con 36 equipaggi e 72 piloti al via, ambisce a offrire un’esperienza racing sempre più coinvolgente per chi sarà ai nastri di partenza, in sella alle Moto Guzzi V7 equipaggiate con Kit Racing GCorse e pneumatici Pirelli Phantom Sportscomp RS.

Il 7 luglio la novità dello special event di Varano

La grande novità 2024 sono le gare sprint nella tappa di Varano in programma il 7 luglio. Sulla pista emiliana i piloti non correranno in equipaggio, alternandosi alla guida, come da sempre nel Fast Endurance, ma saranno entrambi chiamati a cimentarsi singolarmente in gare di 12 giri, con partenza da fermo. Un vero e proprio special event, su due distinte gare sprint, che consentiranno a tutti i partecipanti di vivere anche l’emozione di una gara in stile Gran Premio.

Si parte il 4 e 5 maggio dal circuito di Vallelunga

Si tratta di una novità che arricchisce il Fast Endurance, rendendo l’edizione 2024 ancora più avvincente. Sono confermate le sei tappe in calendario sulle più belle piste italiane, con la tradizionale apertura a Vallelunga il 4 e 5 maggio, con due gare da 60 minuti, a cui seguirà la “mini endurance” di Cremona il 9 giugno, della durata di 90 minuti. Il 7 luglio Varano ospiterà lo special event, mentre il 12 e il 13 ottobre il gran finale sarà a Misano, con la spettacolare night race del sabato sera (90 minuti) e la gara conclusiva della domenica (60 minuti).

Iscrizioni aperte fino al 14 aprile

Le iscrizioni al Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2024 sono già aperte e c’è tempo fino al 14 aprile per iscriversi all’intero campionato al costo agevolato di 1.750 € a team. Per partecipare al Trofeo è necessario essere tesserati FMI ed essere in possesso della licenza agonistica di tipo Velocità (o Velocità One Event, o Fuoristrada con Estensione Velocità).