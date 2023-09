Moto Guzzi V7 Stone Corsa: la nuova versione sportiva della best seller di Mandello [FOTO]

La Moto Guzzi V7, emblema della motocicletta italiani da quasi sessant’anni, continua e reinventarsi proponendosi in nuove versioni che ammodernano il mito V7 mantenendo inalterate le sue caratteristiche distintive e la sua autenticità.

La nuova interpretazione dell’iconica V7 è la nuova Moto Guzzi V7 Stone Corsa, svelata a sorpresa durante Moto Guzzi Open House 2023, di fronte alle migliaia di appassionati accorsi a Mandello per l’evento più atteso dai Guzzisti di tutto il mondo.

Sportività classica e livrea bicolore

Richiamando la sportività classica, la Moto Guzzi V7 Stone Corsa è caratterizzata da linee morbide disegnate dal cupolino e dalla sella con look monoposto, elementi che evocano l’atmosfera delle corse di un tempo. La moto si distingue per l’inedita livrea bicolore, anch’essa omaggio al glorioso passato delle gare motociclistiche. La tinta in grigio metallizzato è impreziosita dalla banda rossa che percorre verticalmente il cupolino, proseguendo poi su serbatoio e fianchetti laterali. In tinta con la carrozzeria si può avere (in optional) la cover rigida per la porzione posteriore della sella.

Dettagli distintivi, prezzo di 9.999 €

L’allestimento prevede gli specchietti retrovisori “bar end”, il tappo per il rifornimento in alluminio ricavato dal pieno anodizzato nero, la forcella anteriore priva di soffietti e la targhetta identificativa sul riser del manubrio. La nuova Moto Guzzi V8 Stone Corsa, disponibile anche nella nuova colorazione Verde Camo, oltre che nelle tinte Rosso Rovente, Grigio Alluminio, Giallo Metallico e Nero Ruvido, può già essere ordinata ad un prezzo di 9.999 € franco concessionario.