Moto Guzzi, si parla sempre più dell’atteso modello Stelvio

Assieme ad alcune foto di un potenziale prototipo scattate per strada, immagini proposte in rete e citate da diverse testate specializzate, si continua a parlare della futura Stelvio siglata Moto Guzzi. Un ritorno solo accennato nella passata edizione di EICMA.

Rumors

In occasione della rassegna milanese dello scorso anno solo, indizi come il nome “STELVIO” appunto, posto a caratteri cubitali in alto su uno ampio schermo, un paio di ruote con cerchi a raggi e la scritta “Returning soon”, hanno suggerito un nuovo arrivo siglato Moto Guzzi. Un nuovo progetto in fase di sviluppo.

Una moto che, in base alle indiscrezioni affiorate sino ad ora, poggia sulla medesima base tecnica della nuova Moto Guzzi V100 Mandello, dispendendo di un cuore similare. Il già noto bicilindrico “compact blok” a V trasversale di 90° di 1.042 cc, dotato di un sistema di raffreddamento a liquido. La potenza espressa, nel caso della V100 Mandello, raggiunge i 115 cavalli e la coppia un valore di 105 Nm.

I cerchi di tipo tubeless a raggi suggeriscono un’indole votata anche al fuoristrada, ipotizzando l’adozione di sospensioni a lunga escursione, pneumatici semi-tassellati, oltre a un’altezza da terra più accentuata rispetto alla roadster.

Si suppone anche l’adozione di soluzioni innovative, pensando all’introduzione di un sistema di aerodinamica adattiva proprio sulla V100 Mandello. Il nuovo progetto, secondo quanto ipotizzato in base all’osservazione delle foto proposte, potrebbe essere dotato di soluzioni radar su entrambi i lati, legati a loro volta ad ausili elettronici di assistenza alla guida. Al momento, però, restano supposizioni.