Lambretta Elettra: ce la presenta Nicola Poggio [FOTO e VIDEO LIVE]

La Lambretta Elettra è una delle novità più interessanti di EICMA 2023. Un modello iconico per le due ruote italiane che affronta la transizione energetica, presentandosi in versione 100% elettrica. Per ora ancora come prototipo, ma pronta ad arrivare sul mercato tra circa un anno.

“Passato e futuro – le parole di Nicola Poggio, il direttore marketing del marchio milanese, ai nostri microfoni dall’appuntamento di Rho Fiera Milano – Abbiamo la ricchezza del passato di Lambretta ed il futuro della mobilità elettrica, con tutto quello che Lambretta vorrà essere nel futuro”.

”Non solo design, anche tecnologia meccanica”

Lo stile è in primo piano, ovviamente, in questo modello iconico e storico del mondo delle moto. “Uno scooter completamente ridisegnato, che nelle sue linee richiama le Lambrette del 1950 – ha proseguito Poggio – Linee tese e anche spigolose, con una dimensione lunga e bassa, ma con gli stilemi del futuro, come le luci ed altre novità”.

Tuttavia, c’è anche molta tecnica nella Lambretta Elettra: “Non solo design, ma anche prestazioni e tecnologia meccanica. Un motore elettrico da 4 a 11 kW di potenza massima, per andare oltre i 100 km/h. Mentre l’autonomia dipende dal mode, da come si usa la mappatura, si va dai 70 a 130 km”.

Appuntamento tra un anno

Come dicevamo, per ora si tratta ancora di un prototipo, “ma con tante cose definitive e contiamo di portarla sul mercato tra circa un anno”. Dunque, l’appuntamento è per il 2024. Magari con un’anteprima mondiale alla prossima edizione di EICMA. Ma vi terremo aggiornati.