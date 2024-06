KTM 300 EXC Hardenduro 2025: la moto per l’enduro estremo si aggiorna [FOTO]

La KTM 300 EXC Hardenduro, modello più estremo della gamma enduro di KTM sviluppato in collaborazione con il “fuoriclasse dell’estremo” Manuel Lettenbichler, fa un ulteriore upgrade con la versione 2025 che ambisce ad offrire il meglio che si possa oggi desiderare da una moto da fuoristrada.

Rispetto alla moto di serie, la Hardenduro si differenzia per alcuni dettagli estetici, come il telaio arancione e le grafiche esclusive, per i numerosi accessori del catalogo KTM PowerParts e per un significativo aggiornamento alla forcella WP XACT da 48 mm.

La novità della forcella con sistema di regolazione del precarico

Realizzata con tecnologia a cartuccia chiusa, la forcella è ora dotata di un innovativo sistema di regolazione del precarico, che agisce sulla molla di compensazione del separatore presente all’interno della cartuccia stessa. Questo nuovo sistema offre il vantaggio di poter intervenire manualmente, in modo immediato e semplice, sulla regolazione del precarico con un’escursione complessiva di 4 mm.

Tale modifica, seppur minima, ha un impatto notevole per il pilota, che può così regolare accuratamente la configurazione della forcella in modo rapido e intuitivo: aumentando il precarico otterrà maggiore stabilità sui percorsi veloci, mentre diminuendolo guiderà con maggiore comfort nelle sezioni tecniche.

Elementi distintivi

La nuova Hardenduro, progettata per affrontare i terreni più difficili, si distingue dalla KTM 300 EXC standard per una serie di elementi: grafiche nere e arancioni, telaio arancione, sella KTM Factory Racing nera, selettore mappe motore, set di protezioni telaio Factory arancione, set di ruote Factory con cerchi e raggi neri, mozzi e nippli arancioni, pneumatici Metzeler 6 Days Extreme, paramani chiusi, ventola del radiatore, piastre forcella fresate CNC anodizzate in nero, forcella a cartuccia chiusa WP XACT con nuovo dispositivo di regolazione del precarico molla, paramotore, disco freno anteriore flottante, protezione del disco freno anteriore, disco freno posteriore pieno, protezione del disco freno posteriore arancione, corona Supersprox Stealth arancione, tappo rabbocco dell’olio arancione, protezione del cilindro frizione e cinghie di sollevamento.

Disponibilità e prezzo

Pronta a uscire dalla linea di produzione di Mattighofen, la nuova KTM 300 EXC Hardenduro 2025 arriverà in concessionaria a settembre. Il prezzo di 13.790 €.