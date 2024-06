KTM: svelata la gamma enduro 2025, c’è la nuova 125 XC-W [FOTO]

KTM ha presentato la sua nuova gamma enduro 2025, con un’importante novità: il ritorno della cilindrata 125, con l’arrivo della XC-W. Il resto della gamma è rimasto invariato, con alcuni aggiornamenti dal punto di vista estetico e la grafica grigio-argento. Arriverà nelle concessionarie del marchio austriaco tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, a partire da 10.550 euro.

La nuova KTM 125 XC-W

Dopo quasi dieci anni d’assenza, visto che l’ultimo modello era stato prodotto nel 2016, dunque, KTM ripropone una 125 enduro, con la XC-W. Una moto progettata in maniera specifica per le competizioni: il motore a iniezione nel corpo farfallato TBI è derivato dalla 125 SX 2025, ma adotta un cambio a sei rapporti specifico per l’enduro e componenti dello statore provenienti dal modello 150 EXC. A differenza delle altre versioni a 2 tempi in gamma, la 125 XC-W non ha il miscelatore e monta di serie il commutatore per selezionare le mappe motore.

Le altre novità

Il resto della gamma, rimasto invariato, si è aggiornato con una veste grafica grigio-argento, che sostituisce le grafiche viola “anni ‘90” utilizzate sui modelli 2024. La sella conserva il proprio colore arancione ed è dotata di copertura ad alta aderenza e strisce testurizzate, le stesse che si trovano anche su protezioni del telaio, convogliatori del serbatoio e paracolpi del manubrio.

I modelli EXC sono caratterizzati dal telaio in acciaio idroformato, sospensioni WP, con all’anteriore la forcella a cartuccia chiusa WP XACT da 48 mm e al posteriore il sistema di smorzamento progressivo WP XPLOR. Anche il forcellone è stato modificato per migliorare la durata del guida catena, mentre il sistema di fissaggio del serbatoio al telaio è stato aggiornato, così da renderlo più solidale e ridurre lo sfregamento. Nuovo anche l’interruttore start/stop.

I prezzi

Come dicevamo, la nuova gamma enduro KTM arriverà nelle concessionarie tra fine giugno ed inizio luglio, questo il listino prezzi:

KTM 125 XC-W 10.550 EURO

KTM 150 EXC 10.750 EURO

KTM 250 EXC 12.000 EURO

KTM 300 EXC 12.190 EURO

KTM 250 EXC-F 12.560 EURO

KTM 350 EXC-F 12.830 EURO

KTM 450 EXC-F 13.150 EURO

KTM 500 EXC-F 13.360 EURO