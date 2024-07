Duke Domination: KMT celebra i 30 anni della naked con un evento speciale a Misano

Sono passati 30 anni dalla nascita della prima KTM Duke e per festeggiare adeguatamente il compleanno della popolare naked la Casa austriaca ha organizzato “Duke Domination“, un evento speciale che si terrà venerdì 6 settembre 2024, durante il week-end della MotoGP, a Misano.

Appuntamento a Misano in sella alla propria Duke

Sarà una spettacolare parata in pista, organizzata in collaborazione con Red Bull, alla quale sono invitati a partecipare tutti i possessori di un modello Duke, di qualsiasi cilindrata e anno. L’occasione, alla quale saranno presenti anche i piloti del Team Red Bull KTM Factory Racing, renderà omaggio alla KTM Duke, moto che ha fatto la sua comparsa nel 1994 ed è stata in grado di ridefinire il concetto di “naked” diventando un’icona di innovazione, prestazioni e motociclismo “nudo e crudo”.

Dopo la parata in pista, la festa a Rimini

L’appuntamento è fissato nel tardo pomeriggio di venerdì 6 settembre, quando i cancelli del circuito romagnolo si apriranno per accogliere centinaia di appassionati del brand austriaco in sella alla propria Duke che effettueranno due giri di pista. Al termine della parata, tutti i partecipanti si trasferiranno a Rimini per prendere parte alla festa esclusiva organizzata da Red Bull.

Come partecipare

Per partecipare all’evento, che è numero chiuso, bisogna registrarsi (qui il link) e versare la quota di partecipazione di 20 euro a persona che comprende l’accesso alla pista, la partecipazione alla parata, il Fan Package KTM e l’ingresso alla festa Red Bull a Rimini.