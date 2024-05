KTM 990 RC R: svelato il prototipo della nuova Supersport [FOTO]

KTM annuncia l’arrivo della nuova 990 RC R, modello nato dall’esperienza accumulata in MotoGP e destinato gli appassionati dei “semi-manubri”.

L’azienda austriaca mostra il prototipo della nuova KTM 900 RC R che ambisce a portare in strada le emozioni della pista. Punta di diamante della gamma RC, la nuova sportiva carenata arriverà sul mercato nei primi mesi del 2025 e sarà una Supersport omologata per l’uso stradale, ma che promette prestazioni adrenaliniche anche in pista.

Motori bicilindrico da 128 CV

Il cuore della KTM 990 RC R è il motore bicilindrico LC8c Euro 5+ che sviluppa 128 CV e 103 Nm a 10.500 giri/min., mentre il telaio a traliccio in acciaio è stato ottimizzato per esaltare le performance dinamiche. Grazie alla maggiore rigidità la moto offre grande reattività e stabilità, senza rinunciare all’agilità a velocità ridotte grazie all’ampio raggio di sterzo. A favorire ulteriormente la guidabilità ci sono il telaietto posteriore in alluminio pressofuso, le sospensioni WP APEX a cartuccia aperta ampiamente regolabili e le ruote leggere in alluminio pressofuso con pneumatici Michelin.

Anche l’ergonomia è stato un aspetto fondamentale nello sviluppo della KTM 990 RC R che offre una posizione di guida confortevole grazie all’ottimizzazione di sei punti di contatto sul serbatoio, oltre alla presenza delle pedane regolabili.

Ci sarà anche la versione estrema Track, solo per la pista

La vocazione da sportiva derivata dalla MotoGP è sottolineata dalla presenza delle alette aerodinamiche e dai profili sviluppati attorno alle sovrastrutture che richiamano da vicino quelli utilizzati in gara. La KTM 990 RC R parteciperà come “wild card” ad alcune delle più importanti competizione europee nella categoria Supersport.

A ribadire la sua natura votata alle performance ci sarà anche la KTM 990 RC R Track, una versione ancora più estrema, realizzata per l’esclusivo utilizzo in pista, che verrà presentata entro la fine del primo semestre 2025.