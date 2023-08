Kawasaki Ninja ZX-10 RR WSBK Edition: serie limitata di soli 10 pezzi [FOTO]

La divisione tedesca di Kawasaki ha mostrato sui propri profili social una nuova versione speciale della Ninja ZZ-10RR, la WSBK Edition. Si tratta di una limited edition, proposta in appena 10 esemplari, che celebra il dominio della Casa giapponese nell’ultimo decennio nel mondiale SBX della Ninja ZX-10RR capace, evoluzione dopo evoluzione, di conquistare in dieci anni ben sette titoli iridati: sei vinti con Rea e uno con Sykes.

Potenza di 204 CV con regime di rotazione alzato

Dotata di bielle Plank in titanio e pistoni dedicati che le consentono di alleggerire il peso di circa 500 grammi rispetto alla Ninja ZX-10RR standard, la WSBK Edition sprigiona 204 CV con un regime di rotazione incrementato da 14.300 a 14.700 giri. Tra le peculiarità della limited edition di Kawasaki ci sono anche i cerchi Marchesini in alluminio forgiato e la tecnologia VAI, ovvero i cornetti di aspirazione ad altezza variabile che migliorano la curva di erogazione.

L’upgrade tecnico della limited edition si limita ala presenza dello scarico Akrapovic in versione Performance, al quale si aggiunge il cupolino scuro. Il look è invece esclusivo con la Ninja ZZ-10RR che adotta una livrea arricchita dalla grafica ufficiale del Team KRT.

Prezzo di 33.145 €

Non mancano poi dettagli e accessori tipici da pezzi da collezione come il badge identificativo col numero di serie, il certificato di autenticità con le firme di Rea e Lowes (i due piloti ufficiali Kawasaki in SBK), un modellino ricavato al laser, portachiavi e portafoglio dedicati. Si può inoltre scegliere il numero di gara da applicare alla moto: il 65 di Rea o il 22 di Lowes. Il prezzo della Kawasaki Ninja ZX-10 RR WSBK Edition è di 33.145 €.