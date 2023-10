Kawasaki celebra i 40 anni del brand Ninja con tre special edition [FOTO]

Per celebrare il 40° anniversario del marchio Ninja, che ha saputo conquistare il cuore degli appassionati di moto sportive di tutto il mondo, Kawasaki presenta una serie di modelli Ninja riadatti per rendere omaggio a quattro decenni di prestazioni e innovazione.

In anteprima a EICMA

Sono tre le special edition celebrative realizzate da Kawasaki e che saranno mostrate per la prima volta ad EICMA 2023, in programma a Milano dal 7 al 12 novembre: la Ninja ZX-10R, modello che ha permesso di vincere numerosi titoli in WorldSBK; la Supersport Ninja ZX-6R da 636 cc e la più recente Ninja ZX-4RR.

Livrea che rimanda ai primi anni ’90

Ognuno di questi tre modelli dispone di evocativa livrea che richiama le colorazioni dei primi anni ’90: verde, blu e bianco e il logo Kawasaki che domina la carena inferiore, proprio come le moto vincitrici di tre campionati endurance dell’epoca. La livrea, adottata per la serie ZXR del 1989, è di chiara ispirazione retrò, apparendo al tempo stesso fresca e contemporanea.

Dettagli esclusivi

Le tre moto in versione speciale hanno il logo del 40° anniversario sul serbatoio e una combinazione tra i colori attentamente adattata alle carene. Ulteriori rimandi a quell’epoca sono il logo Kawasaki tratto dai disegni originali e i caratteri che riportano la cilindrata sul codino. A completare il look delle special edition ci sono i cerchi lime gren abbinati a telaio e forcellone color argento.