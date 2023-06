Kawasaki: una diminuzione dei prezzi di listino per i modelli con motore da 650 cc

Annunciata la riduzione dei prezzi di listino di diversi esemplari Kawasaki animati da motore da 650 cc, partendo dal 26 giugno 2023. Un contenimento delle cifre che risulta di 250 euro o al massimo di 300 euro.

Notizia

Secondo quanto annunciato, gli esemplari con unità motrici da 650 cc, a partire dal 26 giugno 2023, sono proposti alle seguenti cifre di listino:

Z 650 in Metallic Spark Black/Metallic Flat Spark Black – 7.290,00 euro;

Z650 in Metallic Phantom Silver/Metallic Carbon Gray o in Metallic Matte Graphenesteel Gray/Ebony – 7.390,00 euro;

Ninja 650 in Metallic Matte Graphenesteel Gray/Ebony – 8.190,00 euro;

Ninja 650 in Lime Green/Ebony – 8.340,00 euro;

Z650 RS in Metallic Spark Black – 8.140,00 euro;

Z650 RS in Candy Emerald Green – 8.290,00 euro;

Versys 650 – 8.690,00 euro;

Vulcan S in Metallic Flat Spark Black – 8.340,00 euro;

Vulcan S in Metallic Matte Carbon Gray/Ebony – 8.540,00 euro.

L’annunciato contenimento è sommato alle promozioni attualmente in corso. Iniziando dal modello Versys 650, alla riduzione di prezzo si aggiunge l’omaggio del KIT TOURER, il cui valore risulta di 980 euro, o del KIT COMMUTER con un valore indicato di 935 euro.

Passando all’esemplare Z650, oltre al prezzo più contenuto si ricorda la supervalutazione dell’usato di 600 euro, una promozione valida sino al 31 luglio 2023. In questo caso la Z650 risulta disponibile a 6.690 euro.

Nel caso di optasse per la Z650 RS, invece, alla riduzione di prezzo si aggiunge un KIT HERITAGE del valore di 505 euro.