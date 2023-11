Italjet Dragster 559 Twin: lo scooter a sei marce ad EICMA 2023 [FOTO]

Tra i marchi presenti ad EICMA 2023, a Rho Fiera Milano fino a domenica 12, c’è Italjet. La casa italiana ha presentato, in anteprima assoluta, la Dragster 559 Twin, il primo modello della categoria con un innovativo cambio a sei velocità. È stato mostrato ancora in forma di prototipo, ma arriverà alla fine dell’anno prossimo sul mercato, anche in versione per patente A2.

Le caratteristiche

“Con Dragster 559 Twin abbiamo realizzato un veicolo senza precedenti, rivoluzionario e inedito nel panorama delle due ruote – le parole del presidente Massimo Tartarini – Per farlo ci siamo ispirati al mondo delle moto sportive, creando un veicolo che unisse il divertimento che si prova nel guidare una moto alla leggerezza e all’agilità tipiche di uno scooter”.

Questo nuovo modello, infatti, propone un nuovo cambio a sei velocità, abbinato ad una frazione multidisco in bagno d’olio e all’elezione elettronica. La Dragster 559 Twin trae ispirazione dalla superbike ed è spinta dal motore bicilindrico a 4 tempi da 58 CV e 55 Nm di coppia massima, ma sarà disponibile anche depotenziato a 48 CV, per i possessori della patente A2.

II Dragster 300

Questa è la novità in primo piano, ma Italjet ha portato all’appuntamento lombardo anche la versione definitiva del Dragster 300, con il telaio in traliccio leggero e la sospensione anteriore monobraccio. Tra gli aggiornamenti c’è l’introduzione del display TFT e delle tre nuove colorazioni: Nero con telaio rosso; Bianco/Giallo fluo con telaio giallo fluo e grafiche racing nella versione Malossi. Arriverà sul mercato a gennaio, con un prezzo di 6.999 euro (f.c.).