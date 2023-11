Italian Volt Lacama: l’elettrica personalizzabile ad EICMA 2023 [VIDEO LIVE]

Italian Volt porta ad EICMA 2023 l’anteprima assoluta della Lacama, una moto elettrica italiana completamente personalizzabile e con circa 250 chilometri di autonomia dichiarata nel ciclo urbano. Ne abbiamo parlato con Claudio Carfora, sales e marketing manager Tazzari Group, l’azienda che nel 2021 acquisì Italian Volt.

“Si chiama Lacama perché è camaleontica e completamente personalizzabile – le parole su questo nuovo modello – Una customizzazione unica. C’è anche una targhetta identificativa e distintiva. È in produzione e si può ordinare, con consegne a partire a aprile. Ma potrà essere provata a Milano a City Life dal 22 al 24 marzo”.

Le caratteristiche

Un modello realizzato in telaio ultraleggero, con un peso complessivo di 219 chilogrammi (ridotti a 197 kg nella versione Hyperlight) e con ogni esemplare numerato, con una targhetta sul telaio. Il cliente può scegliere tra 22 colori disponibili anche per la verniciatura del telaio e forcellone e tra 20 colori di ecopelle disponibili per le selle, con la memory gel technology. La Italian Volt Lacama è spinta dal motore elettrico da 150 CV e 230 Nm di coppia, per un’autonomia di circa 250 km.

Non solo moto

Nello stand di Tazzari Group e Italian Volt all’appuntamento milanese non ci sono solo le moto elettriche, ma anche delle piccole auto elettriche. Una da quattro posti e la Mini Max da due, dedicate alla città. Di quest’ultimo modello c’è anche la versione Cubo, dedicata al trasporto merci.