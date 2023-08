Italian Volt Lacama 2.0: la nuova moto elettrica arriva ad Eicma 2023

L’estate sta per finire e si avvicina sempre più l’appuntamento con Eicma 2023, in programma a Milano dal 7 al 12 novembre. Così arrivano gli annunci sulle novità previste: tra queste c’è Italian Volt Lacama 2.0. La moto elettrica italiana evoluzione del concept iniziale, con più di 250 chilometri di autonomia dichiarati.

Le caratteristiche

La moto è realizzata in telaio ultraleggero in fusione unica di alluminio, con un peso complessivo di 219 chilogrammi (ridotti a 197 kg nella versione Hyperlight), con una trasmissione diretta tramite cinghia rinforzata in fibra di carbonio ad elevata densità.

Ogni Lacama 2.0 è numerata, con una targhetta per lato sul telaio e incisioni a laser sul telaietto portatarga posteriore con il numero progressivo. Il cliente può scegliere tra 22 colori disponibili anche per la verniciatura del telaio e forcellone e tra 20 colori di ecopelle disponibili per le selle, con la memory gel technology.

Motore e autonomia

Il motore è a flusso assiale PMSM da 150 cavalli e 230 Nm di coppia, mentre le batterie sono con celle immerse direttamente in liquido dielettrico, che effettua il condizionamento grazie al sistema Fluid Battery System. La casa ha annunciato un’autonomia superiore a 250 chilometri.

Uscita

La nuova Italian Volt Lacama 2.0 sarà presentata, come dicevamo, ad Eicma 2023, per poi entrare in produzione subito dopo ed arrivare sulle strade, con le prime consegne a partire da marzo 2024.