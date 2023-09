Honda NT1100 2024: la Touring si aggiorna con nuovi colori [FOTO]

La Honda NT1100 si aggiorna, con l’arrivo del MY 2024. La Touring di maggior successo in Europa, con circa 12.000 unità vendute in poco più di un anno, riceve due nuove colorazioni per il prossimo anno, per renderla ancora più distintiva. Ancora da annunciare i prezzi, arriverà nelle concessionarie entro fine 2023.

Le novità

Come dicevamo, non ci saranno aggiornamenti dal punto di vista tecnico, ma le novità sono le due nuove colorazioni. Si tratta del Matt Blue Jeans Metallic e del Candy Chromosphere Red, che affiancheranno il confermato Matt Iridium Gray Metallic. Su tutte e tre le colorazioni il portapacchi è verniciato in Matt Ballistic Black Metallic.

Le caratteristiche

Lo stile elegante e sofisticato offre prestazioni aerodinamiche efficienti ed una posizione di guida pensata per passare tanto tempo in sella. L’altezza e l’angolazione del parabrezza sono regolabili su 5 posizioni e i deflettori frangivento, sia superiori che inferiori, contribuiscono a proteggere il pilota da vento e intemperie. Il cruscotto touch screen TFT da 6,5” a colori con schermate personalizzabili è dotato di connettività Bluetooth, con compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Sono di serie anche cruise control, manopole riscaldabili, cavalletto centrale e valigie laterali.

La Honda NT110, anche nel suo MY 2024, sarà sempre spinta dal motore bicilindrico da 1.084 cc, con una potenza di 102 cavalli e 104 Nm di coppia massima, abbinato al cambio manuale o a quello a doppia frizione DCT. Quest’ultimo sta avendo un ottimo successo: oltre il 66% delle moto vendute è scelta proprio con questa opzione.