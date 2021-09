Honda CRF1100L Africa Twin 2022: il pilota Joan Barreda in sella al rinnovato esemplare [FOTO]

Nell’arco della fase conclusiva degli International Six Days Enduro 2021, disputati tra Lombardia e Piemonte e con base in provincia di Pavia, come Main Partner dell’evento ISDE 2021, Honda ha programmato un appuntamento extra dove ammirare anche la nuova Honda CRF1100L Africa Twin, in occasione del cross test finale di sabato 4 settembre presso il crossodromo Valle Scrivia di Cassano Spinola, in provincia di Alessandria.

Informazioni

Il programma è nutrito, tenendo presenti le gare per club team nella mattinata e il FIM World Trophy nel pomeriggio. Alle ore 14:15, proprio in sella alla nuova Africa Twin, il pilota Joan Barreda del Team Honda HRC Rally effettuerà alcuni giri di pista per salutare i tifosi e mostrare la rinnovata maxienduro Honda fasciata da una nuova veste grafica, che richiama maggiormente quella della CRF450 Rally guidata dal pilota alla prestigiosa Dakar.

Per tutta la giornata è possibile osservare in anteprima la nuova CRF1100L Africa Twin per il 2022 e la variante Adventure Sports presso lo stand Honda nel paddock del circuito già citato.

Invece nel paddock degli ISDE a Rivanazzano (PV), il villaggio Honda accoglie gli appassionati che vogliono testare i modelli best-seller della gamma, con la presenza di istruttori della Honda True Adventure Offroad Academy, anche in fuoristrada.

Foto: Honda Motor Europe Ltd. Italia