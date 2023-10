Honda: arrivano le novità 2024 per Gold Wing, Rebel 1100 e Rebel 500 [FOTO]

Si avvicina l’inizio dell’anno nuovo ed arrivano i nuovi MY 2024 delle varie moto. Honda ha annunciato la scelta tra nuove livree per tre suoi modelli di punta: Gold Wing, Rebel 1100 e Rebel 500. Non cambiano, invece, le dotazioni e le caratteristiche. La commercializzazione di queste novità è prevista per l’inizio del 2024.

La Honda Gold Wing

L’ammiraglia Honda Gold Wing, con il suo motore boxer a 6 cilindri da 1800 cc, viene proposta con le novità nelle livree Mat Armored Green Metallic per la versione DCT, Heavy Grey Metallic e Graphite Black per la Tour e Pearl Glare White / Graphite Black e Heavy Gray Metallic / Graphite Black per la Tour DCT.

La Honda Rebel

La Honda Rebel 500 è in prima posizione nelle vendite di moto custom in Europa, spinta dal motore bicilindrico parallelo da 46 CV e con la possibilità di essere guidata con la patente A2. Le novità nelle livree sono Seal Silver Metallic, Mat Laurel Green Metallic e Pearl Shining Black, quest’ultimo solo nella versione Plus.

Chiudiamo questa carrellata con la Rebel 1100, con il suo motore bicilindrico parallelo da 87 CV, disponibile in Italia solamente con il cambio a doppia frizione DCT. La nuova livrea disponibile è Glint Wawe Blue Metallic, mentre sono stati aggiornati l’Iridium Gray Metallic ed il Gunmetal Black Metallic (CMX1100T).

Uscita e prezzi

I prezzi dei modelli 2024 di Gold Wing, Rebel 1100 e Rebel 500 saranno annunciati in prossimità della commercializzazione, prevista per l’inizio del 2024.