Harley-Davidson Hydra-Glide Revival: omaggio ai mitici anni ’50 [FOTO e VIDEO]

Harley-Davidson ha svelato una nuova moto che rende omaggio al passato della Casa americana ed in particolare alla Hydra-Glide, iconico modello lanciato 75 anni fa caratterizzato dalla sua inedita forcella telescopica.

Previste 1.750 unità

E proprio alla Hydra-Glide è dedicato il quarto modello della serie speciale e a tiratura limitata Icons che anche questa volta ci permette di viaggiare nel tempo, proiettandoci al lontano 1949 quando Harley-Davidson decise di cambiare il modo di percepire e di usare la motocicletta con l’introduzione della forcella sui modelli F ed E. Quella che fu una tappa storica per la Casa statunitense oggi viene celebrata con la Harley-Davidson Hydra-Glide Revival, esaltazione di dettagli in puro stile anni ’50, che sarà prodotta in 1.750 esemplari, tutti numerati secondo dictat del programma annuale Icons Motorcycle Collection. L’esclusiva moto viene proposta in Italia al prezzo di 34.700 €.

Con vernice personalizzata Redline Red

Ispirandosi ai modelli Hydra prodotti tra il 1954 e il 1956, i designer di Harley-Davidson hanno dato vita a una versione Revival caratterizzata esteticamente dall’esclusivo colore Redline Red con banda Birch White ai lati del serbatoio. Su quest’ultimo si notano gli stemmi cromati “Harley-Davidson V”, mentre la scritta “Hydra-Glide” è stata applicata sui lati del parafango anteriore.

Altri elementi distintivi sono il numero di serie sulla piastra del manubrio, la grafica Icons Motorcycle Collection sul parafango posteriore, la strumenti con grafica anni ’50, il parabrezza rimovibile bicolore alto 53,3 cm e con parte inferiore in tinta Redline Red, la copertura tonda cromata del filtro dell’aria e i cerchi in acciaio cromata. La finitura cromata lucida caratterizza poi parafanghi, paramotore, coperchi delle forcelle, gruppo motore e scarico. A completare il look retrò ci sono la sella con bordo in pelle decorato e sfrangiato, cuciture bianche e rosse a contrasto e staffa cromata.

Motore da 94 CV e dotazione moderna

Questa Revival è costruita sul telaio Softail e dispone di motore Milwaukee-Eight 114 che sviluppa 94 CV di potenza e 156 Nm di coppia massima. La dotazione della Harley-Davidson Hydra-Glide Revival include una serie di tecnologie moderne, come il monoammortizzatore regolabile da sotto la sella, le luci ausiliari a LED, l’ABS e il cruise control elettronico.