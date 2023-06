Harley-Davidson: un festival di emozioni e suoni per celebrare il 120° anniversario a Budapest

L’Harley-Davidson® 120th Anniversary Festival è andato in scena dal 22 al 25 giugno 2023 presso il Puskás Aréna Park di Budapest. Vari i momenti che hanno coinvolto i tanti appassionati giunti da diverse zone del mondo.

La notizia

Motociclisti e appassionati di Harley-Davidson sono arrivati a Budapest da altre zone d’Europa e anche da Australia, Singapore, Stati Uniti e Sudafrica. I presenti hanno anche potuto prendere parte a un tour lungo fino a 300 km gestito da guide locali, andando ben oltre Budapest sino a raggiungere alcuni dei luoghi più suggestivi dell’Ungheria settentrionale.

In occasione del festival il parco ha ospitato numerose attività, tra cui una esposizione di moto Harley-Davidson storiche e di nuova generazione, per ricordare alcune delle più grandi realizzazioni del costruttore statunitense. L’appuntamento Harley-Davidson Expo è stato impreziosito dall’esclusiva anteprima europea dei nuovi esemplari CVO 2023, la CVO Road Glide e la CVO Street Glide, mostrate a livello mondiale solo due settimane prima.

Gli appassionati hanno anche potuto provare più di 70 esemplati Harley-Davidson ed è stata data l’opportunità di partecipare a un’esperienza personalizzata di due ore su strada e fuoristrada con la Pan America 1250. Tra i presenti Jochen Zeitz, Presidente e Amministratore Delegato di Harley-Davidson, assieme a Karen Davidson e Bill Davidson, nipoti di quarta generazione del co-fondatore dell’azienda William A. Davidson. Segnalata anche l’assegnazione di un premio a un vincitore inglese, un’edizione limitata della Harley-Davidson Heritage Classic del 120° anniversario.

Diverse le moto custom visibili in vari luoghi del festival, venerdì si è svolto anche il Custom Bike Show con il supporto di pneumatici Metzeler. Sono state oltre 80 le moto portate a Budapest per prendere parte alla manifestazione, giunte da otto paesi. Ha vinto l’italiano Marco Sonnino.

Altrettanto interessante per i partecipanti e gli abitanti della zona è stato il programma di intrattenimento con più di 50 band su cinque palchi, tra cui artisti di rilievo internazionali come gli Airbourne e i Wolfmother dall’Australia, Larkin Poe dagli Stati Uniti, The Picture Books dalla Germania, la rock band britannica The Darkness e Glenn Hughes, una delle storiche voci dei Deep Purple. Il programma di spettacoli è stato impreziosito anche dal folclore ungherese, data la presenza di gruppi come EDDA Művek e Pokolgép.

Annunciato anche il luogo della 30ª edizione dell’European H.O.G. Rally del 2024, programmato dal 6 al 9 giugno a Senigallia, in Italia. La località costiera è impreziosita da un’iconica architettura rinascimentale e il territorio interno è reso interessante anche dalla presenza di strade sinuose e rilievi collinari.