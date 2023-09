Harley-Davidson sul palco di Max Pezzali al Circo Max [FOTO]

Harley-Davidson è stata protagonista sul palco del Circo Max, il concerto-evento di Max Pezzali tenutosi a Roma, al Circo Massimo, lo scorso fine settimana. L’appuntamento romano, apice del tour di Max Pezzali con oltre 30 date interamente sold out, è stato l’occasione per consacrare il sodalizio del cantante con la città eterna e con il marchio Harley-Davidson.

Dal nome 883 al gruppo all’apertura di una concessionaria a Pavia

Pezzali è un motociclista e grande appassionato del brand Harley-Davidson da sempre, tanto da aver dato al suo gruppo il nome dell’iconica 883. Una passione autentica che ha portato l’artista nel 2000 ad aprire una concessionaria ufficiale nella sua Pavia. Proprio da Pavia Max Pezzali, lo scorso maggio, era partito in sella alla sua Harley-Davidson Pan America 1250 Special alla volta di Roma per la conferenza stampa di presentazione del Circo Max.

Protagoniste Harley di oggi e di ieri

Il giorno del concerto Pezzali è arrivato al Circo Massimo in sella alla nuova Harley-Davidson Softail Breakout, accompagnato in parata dai rappresentanti del 100 Torri Chapter, il club della sua concessionaria Harley-Davidson Pavia e affiliati al club ufficiale H.O.G. (Harley Owners Group) che conta un milione di soci in tutto il mondo.

Sul palco del Circo Max, oltre alla Softail Breakout, c’era anche un Pan America 1250 Special, la prima Touring Harley-Davidson con 150 CV e un design unico di cui Pezzali si è innamorato. Nel backstage del concerto invece ha fatto bella mostra di sé lo Sporster S, la storica cruiser del 1957 che ha segnato la storia delle due ruote.