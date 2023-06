Harley-Davidson: a Senigallia la trentesima edizione del raduno europeo dell’Harley Owners Group (H.O.G.)

La trentesima edizione del raduno europeo dell’Harley Owners Group (H.O.G.®) è programmata dal 6 al 9 giugno 2024 a Senigallia, in Italia, come annunciato da Harley-Davidson®.

L’appuntamento del 2024

L’evento European H.O.G. Rally torna nel Bel Paese il prossimo anno in occasione la 30ª edizione. La storica città portuale di Senigallia è una località turistica situata nelle Marche, non lontana da Ancona e distante meno di due ore da Bologna.

Oltre alla zona costiera, spicca l’architettura rinascimentale considerando la fortezza del XV secolo e le suggestive piazze. Attorno alla località sono presenti anche paesaggi collinari e strade vivacizzate da curve, una serie di punti interessanti per i soci dell’Harley Owners Group che parteciperanno. Si prospettano attività H.O.G. e Harley-Davidson con momenti impreziositi da specialità gastronomiche, musica, intrattenimento e altro ancora, secondo quanto accennato. Per informazioni e dettagli si consiglia di consultare il portale Harley-Davidson.

L’annuale appuntamento dell’H.O.G. è ospitato per tradizione in una località sempre diversa e raduna più di 40.000 membri dell’Harley Owners Group e altri appassionati.