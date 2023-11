Felo tributa Marco Simoncelli: a EICMA debutta lo scooter elettrico FW03 SIC58 Limited Edition [FOTO]

A EICMA 2023 Felo, innovativo brand che produce moto elettriche, omaggia il compianto campione di motociclismo Marco Simoncelli dedicandogli uno speciale scooter in edizione limitata.

Il veicolo celebrativo, che prende il nome di Felo FW03 SIC58 Limited Edition, è stato presentato in anteprima alla kermesse milanese alla presenza del padre del compianto pilota, Paolo Simoncelli, che ha commentato con orgoglio: “Sono davvero felice ed emozionato di iniziare questa collaborazione con Felo, hanno creato un prodotto di elevatissima qualità e la realizzazione della serie limitata SIC58 rappresenta appieno lo spirito e la gioia che porta con sé questo nome. I fan e gli appassionati di tutto il mondo avranno un nuovo oggetto dei desideri da inserire nella loro wishlist, speriamo di sorprenderli”.

Livrea con colori che rimandano a Sic, solo 580 esemplari

Realizzato sulla base del FW03 Type2 di Felo, la limited edizione dedicata al Sic si distingue per una livrea progettata per rendere immediatamente riconoscibile la connessione con Marco Simoncelli: il giallo fluorescente, il nero, il bianco e il rosso richiamano i colori delle sue moto e delle sue tute da gara. Due strisce rosse parallele aggiungono un tocco distintivo, mentre le macchie di leopardo, simbolo di velocità e agilità, rappresentano un altro elemento che fa parte dell’immaginario di Sic. Il modello sarà prodotto in tiratura limitata di 580 pezzi e viene proposto al pubblico ad un prezzo di 5.990 €, compresa una garanzia di 5 anni sulle batterie.

La gamma di Felo

Oltre allo scooter elettrico dedicato a Marco Simoncelli, a EICMA 2023 Felo porta anche i cinque modelli che compongono la gamma commercializzata in Italia. Il FW03 STD, che offre 120 km d’autonomia e 80 km/h di velocità massima, disponibile al prezzo di 5.390 €. Il FW03 Type 2, versione che offre le stesse prestazioni della versione standard, ma con una presa di tipo 2 per ricarica veloce e caricabatterie integrato, proposta a 5.590 €. Il modello FW06, veicolo che offre 140 km d’autonomia e 110 km/h di velocità di punta, in vendita a 6.490 €. Il FW05 con motore con picco massimo da 5 kW e velocità massima di 80 km/h, disponibile al prezzo di 4.990 €. A completare la gamma c’è FW07, il modello più sportivo con velocità massima di 125 km/h, 12 kW di potenza al suo picco e un’autonomia di 140 km/h, che ha un prezzo di 6.890 €.