EICMA 2023, Zero Motorcycles presenta le novità sulla linea Street e sulla Dual Sport [FOTO]

Al Salone della moto EICMA 2023, che accoglierà il pubblico dal 9 al 12 novembre, c’è il brand californiano Zero Motorcycles con la nuova gamma 2024.

Capace di ritagliarsi un ruolo importante nel segmento delle moto full size e 100% elettriche, offrendo una variegata gamma di potenze e destinazione d’uso rivolta agli amanti delle due ruote che vogliono avvicinarsi alle moto elettriche, Zero Motorcycles, confermando per il 2024 i listini attualmente in promozione, presenta ad EICMA le novità relative a tre famiglie di modelli: Street, Dual Sport e 11 kW.

Gamma Street

La gamma Street ha come modelli di punta le SR/F e SR/S. Ad EICMA 2023 viene svelata l’inedita “S” basata sulla performante piattaforma delle sorelle maggiori ma immatricolabile come 11kW. La nuova Zero S MY24 si propone con un ottimale rapporto fra costo di utilizzo e autonomia disponibile, definito in California “range for dollar”, grazie al nuovo motore Z-Force 75-7 e al prezzo di listino stabilito di 17.840 €.

Zero Motorcycles sottolinea che il motore Z-Force 75-7 che equipaggia la nuova “S” nella variante 11kW offre prestazioni superiori a un’unità termica di pari potenza, grazie alla coppia motore costante e alla progressione gestita dall’elettronica, senza le perdite dovute a una trasmissione di tipo tradizionale. Lo Z-Force 75-7 per il modello 2024 è inoltre dotato dello stesso hardware esterno derivato dalla più potente SR/F, mentre l’architettura interna specifica punta alla massimizzazione della potenza erogata e alla riduzione del peso. Così la naked elettrica full size pesa complessivamente 223 kg. L’autonomia dichiarata è di 248 km nel ciclo urbano.

Si aggiorna anche la SR, che nel model year 2024 sarà disponibile di serie nella configurazione guidabile con patente A2, ma con la possibilità di un upgrade in vista del passaggio alla patente A.

Gamma Dual Sport

La famiglia “Dual Sport” Zero nel 2024 sarà formata dall’adventure bike DSR/X, che nella versione MY24 è dotata di ruote a raggi di serie e pneumatici Pirelli Scorpiontm, e da due moto realizzate sulla stessa piattaforma ma dedicate ai possessori di patente A1 o B e A2: la DS MY24 e la DSR MY24.

La DS, nuovo prodotto d’accesso alla gamma Dual Sport, ha caratteristiche di comfort e autonomia di livello superiore su un mezzo con motore immatricolabile entro gli 11 kW e dunque guidabile dai 16 anni o con la patente B. La nuovissima DS MY24 offre coppia elevata, pneumatici Pirelli Scorpiontm e ruote in lega leggera di serie per un peso della moto fissato a 239 kg. Ancora più scattante è la DSR 2024 con una coppia massima di 170 Nm, che può essere potenziata fino a 195 Nm con un aggiornamento software.

Altra novità è la versione Black Forest Edition dedicata al top di gamma DSR/X, l’adventure bike di Zero Motorcycles. Realizzata per le avventure più estreme, la DSR/X Black Forest Edition, caratterizzata da un esclusiva colorazione total black lucido, vanta una dotazione full optional che comprende parabrezza maggiorato, paramani, barre para motore, protezioni fari, fari supplementari, cavalletto centrale e tris di borse.

Gamma 11 kW

Le aggiornate Zero S, Zero DS e Zero FXE sono i modelli proposti con potenza limitata a 11 kW. Sviluppati per offrire una soluzione versatile e accessibili ai motociclisti di ogni livello di esperienze ed età, questi modelli possono essere guidati con patenti A1 o B. Della gamma 11 kW fa parte anche la supermotard FXE che col modello 2024 sfoggia un’inedita livrea bianca lucida.

I modelli SR MY24 e DSR MY24 offrono inoltre una nuova funzionalità, pensata per permettere alle prestazioni delle moto di crescere all’aumentare dell’esperienza di chi le guida. Le due moto sono infatti disponibili in versione immatricolata per patente A2 e quindi con potenza a libretto entro i 35 kW. Grazie alla recente normativa sulle patenti, dopo due anni di guida i possessori di patente A2 potranno passare alla A “libera” con solo una prova pratica. Attraverso la sofisticata gestione elettronica del motore, sarà quindi possibile superare il limite dei 35 kW e permettere ai possessori di Zero SR MY24 e DSR MY24 non solo di utilizzare la propria moto per l’esame di guida, ma anche di sperimentare le prestazioni di queste moto senza ulteriori limitazioni.