EICMA 2023: Polini Motori e l’evoluzione verso la mobilità sostenibile

Polini Motori è pronta a recitare un ruolo da protagonista ad EICMA 2023, l’importante rassegna internazionale dedicata al mondo delle due ruote, in programma a Milano dal 9 al 12 novembre, che animerà la settimana appena iniziata.

Polini Motori, azienda leader in Italia nella produzione di parti speciali, sfrutterà l’EICMA per presentare al pubblico novità e progetti che puntano verso la mobilità sostenibile. Orientamento sempre più green che Polini ha intrapreso già da diversi anni con lo studio e il lancio sul mercato del motore E-P3+ per e-bike, un progetto di grande successo che ha consacrato Polini Motori tra i protagonisti delle due ruote elettriche.

Oltre al motore per e-bike, Polini Motori è costantemente impegnata in un percorso di innovazione ed evoluzione continua con l’aggiornamento dei prodotti per scooter e moto nel rispetto delle normative Euro 5. Importanti upgrade dei quali l’azienda di Alzano Lombardo (Bergamo) darà conto nel corso di EICMA.