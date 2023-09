Eicma 2023: c’è il debutto del gaming, con l’Esports Arena

Si avvicina sempre più l’appuntamento con Eicma 2023, in programma dal 9 al 12 novembre a Rho Fiera Milano. Oltre alle numerose novità per quanto riguarda il prodotto moto, in questa edizione ci sarà un debutto importante, quello del gaming. Verrà lanciata l’Esports Arena, dedicata al mondo degli sport elettronici e dei videogiochi.

“Si tratta di un’opportunità privilegiata per coinvolgere giovani e giovanissimi e promuovere i valori del nostro mondo – ha spiegato il direttore esecutivo di Eicma, Giacomo Casartelli, parlando di questa nuova iniziativa – È per noi un posizionamento strategico voluto e ricercato, uno strumento efficace ed indispensabile per creare un ponte tra il mondo digitale e quello fisico senza soluzione di continuità e per dialogare con i futuri clienti dell’industria che portiamo in scena”.

Un campionato online di motocross

Oltre a tante iniziative legate al mondo del gaming, Eicma 2023 ospiterà anche un vero e proprio campionato di motocross online: l’Eicma Esports MX. Quattro gare di qualificazione nelle prossime settimane: Maggiora (2 ottobre), Arco di Trento (9 ottobre), Mantova (16 ottobre) e Riola Sardo (23 ottobre). I primi dieci classificati del campionato online si guadagneranno poi un biglietto per Milano con destinazione Eicma, dove sabato 11 novembre disputeranno le finali.

La partecipazione ad Eicma Esports MX è aperta ai giocatori di tutta Europa e Stati Uniti, con le iscrizioni aperte sul sito ufficiale dell’evento milanese. Le gare saranno trasmesse live sul nuovo profilo Twitch di Eicma e su quello di Init Esports.