EICMA 2022: espositori da 43 Paesi e oltre 1300 brand presenti

Sono oltre 1300 i marchi attesi alla 79ª edizione di EICMA, l’Esposizione internazionale delle due ruote, prevista tra martedì 8 e domenica 13 novembre 2022 (i primi due riservati a media e operatori) presso Fiera Milano Rho.

La nuova rassegna

La manifestazione è stata presentata al Belvedere del Grattacielo Pirelli di Milano, sono intervenuti il presidente di EICMA S.p.A. Pietro Meda, il presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) Paolo Magri, l’assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia Claudia Terzi, l’assessore allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello, il presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali e Maurizio Forte, direttore dell’ufficio di coordinamento promozione del made in Italy di ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane).

Come accennato, le prime due giornate dell’evento sono riservate a stampa e operatori del settore, iniziando con l’esclusivo press day di martedì 8 novembre e con la successiva compresenza di giornalisti, operatori della comunicazione e professionisti del settore il giorno seguente. In programma conferenze stampa, presentazioni, convegni e visite delle istituzioni; oltre a networking e incontri di lavoro secondo le caratteristiche b2b e la storicità di EICMA.

Poi, da giovedì 10 a domenica 13 novembre, la rassegna è accessibile al pubblico degli appassionati che potranno ammirare da vicino le novità. Sono attesi anche piloti e personaggi dello spettacolo, all’interno di una manifestazione che punta a suscitare l’EICMA EFFECT promosso nell’occasione. Interessante è anche l’area esterna MotoLive, il palcoscenico delle attività legate alla rassegna con diversi momenti in programma. Negli spazi esterni sono previste anche le aree di prova e altre attività.

Inoltre con la collaborazione strategica e il supporto dell’ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, EICMA prospetta all’interno dei padiglioni un’area dedicata alle start up italiane più innovative nel panorama settoriale.

EICMA resta un evento di rilievo internazionale nell’ambito delle due ruote. Il 58% degli espositori attesi in questa edizione, nei sei padiglioni del polo fieristico (uno in più rispetto alla passata edizione), giunge dall’estero in rappresentanza di 43 Paesi. Rilevanti i ritorni e in particolare le nuove presenze, come segnalato oltre il 20% degli espositori mostrerà le rispettive idee a EICMA per la prima volta.

Foto: EICMA