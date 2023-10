EICMA 2023, tutto pronto per l’80ª edizione

La nuova edizione di EICMA, la storia fiera dedicata al mondo delle due ruote, si svolgerà tra i prossimi 7 e 12 novembre, spegnendo di fatto le 80 candeline di quella che è una delle manifestazioni più importanti a livello mondiale dedicato ai nostri amati “cavalli di razza”, che siano con o senza motore, a combustione oppure elettrici.

Si torna sui livelli storici

Pietro Meda, presidente di EICMA, ha confermato durante la conferenza stampa di presentazione che la storica manifestazione può finalmente dirsi “tornata ai livelli di EICMA”. Il trend, ad ogni modo, è positivo e lo confermano le presenze alla Fiera di Rho, alle porte di Milano. Sono stati confermati oltre 1.700 marchi, provenienti da 45 Paesi diversi. Più specificatamente, il 64% degli espositori proverranno da fuori Italia, confermando la vocazione internazionale della manifestazione. Ancora una volta sono previste esibizioni e spettacoli, in perfetta linea con la tradizione, ma ci sono anche diverse novità, alcune delle quali sono state svelate nei mesi precedenti e di recente. Una di queste è senza dubbio la Esports Arena, una sezione dedicata come potete immaginare agli esports e ai videogiochi. Per l’occasione si terranno le finali del campionato online di motocross su quattro tappe, che ha coinvolto giocatori provenienti dall’Europa e dagli Stati Uniti.

Mobilità in città

La seconda novità di questa ottantesima edizione di EICMA è l’area Urban Mobility. Si tratta non tanto di uno spazio dedicato alle nuove soluzioni di mobilità sostenibile, come bici a pedalata assistita e monopattini già da anni inclusi nella manifestazione, ma un settore con un alto valore istituzionale nel quale saranno presenti anche imprese, istituzioni e start-up di settore. Come ha dichiarato stamattina Giacomo Biraghi, esperto internazionale di politiche urbane, la mobilità ha da sempre plasmato le città e la loro struttura. Forse mai come ora stiamo assistendo ad un processo di modernizzazione causato dalle nuove soluzioni per la mobilità anche privata, con diverse esigenze che saranno esplorate e studiate anche durante i giorni della fiera.

Come detto, però, non solo novità, ma anche graditi ritorni. Come i test ride (anche di e-bike), il set fotografico EICMA Effect e il Temporary Bikers Shop. Oltre, naturalmente, all’intera collezione delle novità più importanti del mondo moto e ciclistico, che comunque rimarranno le protagoniste assolute.