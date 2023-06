Codice della strada: nel nuovo disegno di legge novità anche per la circolazione sui monopattini elettrici

Presentato all’esame del Consiglio dei ministri un nuovo testo del codice della strada, prima dell’esame alle Camere. Affiorate diverse novità in tema di circolazione e provvedimenti. Se si considerano solo i veicoli a due ruote, emergono obblighi e limiti per la circolazione sui monopattini elettrici e il mantenimento di una certa distanza dalle biciclette durante i sorpassi.

Le novità

Iniziando dalla circolazione dei monopattini elettrici, si segnala l’uso obbligatorio del casco quando si circola su questi mezzi, così come di disporre dell’assicurazione. Obblighi da sommare alla presenza di indicatori direzionali sul veicolo. Si parla anche di sanzioni un caso di parcheggio sui marciapiedi e limiti automatici per gli esemplari a noleggio, che non possono circolare dove non è consentito.

Passando a coloro che si spostano in bicicletta, invece, si fa riferimento a “zone di attestamento ciclabile” in prossimità dei semafori, oltre a un obbligo per chi guida veicoli motorizzati di mantenere la distanza di un metro e mezzo dalla bicicletta nel corso dei sorpassi.

Numerose le novità affiorate se si considera il testo i generale, per esempio i provvedimenti nei confronti di coloro che guidano sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcol, con l’immediata sospensione della patente per chi ha assunto droghe e l’adozione di un dispositivo “alcol lock” che blocca l’accensione del mezzo nell’altro caso. Nelle situazioni più gravi, si arriva anche al ritiro a vita della patente.

Tra i provvedimenti si evidenzia poi l’impossibilità per i neopatentati di guidare automobili di una certa potenza, se non dopo il terzo anno dal conseguimento della patente e una stretta per coloro che guidano e usano contemporaneamente il telefono oppure che guidano contromano o ancora manifestano comportamenti che possono mettere in pericolo gli altri utenti della strada, in tutti questi casi si parla anche di sospensione del documento. Sospensione che scatta anche nel caso di una nuova decurtazione di punti per una violazione, quando si è già sotto la soglia dei 20 punti.