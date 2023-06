Biciclette, ANCMA: successo per le e-bike in Europa, numerose vendite nel 2022

Nel commentare i numeri dall’ultimo report annuale dell’industria e del mercato della bicicletta europea di CONEBI (Confederazione Europea dell’Industria Bici, E-Bike, Componenti ed Accessori), il presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), Paolo Magri, ha evidenziato come il settore del ciclo risulti “trainante”. Un’industria evoluta “che solo l’anno scorso ha generato in Italia un volume d’affari di 3,2 miliardi di euro, che offre occupazione e soluzioni concrete all’esigenza di mobilità che viene soprattutto dai contesti urbani”.

I dati

Nel 2022 si è notato un rallentamento complessivo delle vendite di biciclette, da 17,1 milioni di unità nel 2021 a 14,7 milioni di pezzi, ma un costante incremento della domanda di bici elettriche, valicando i 5,5 milioni di modelli venduti lo scorso anno. Riscontrato un valore di 21,2 miliardi di euro di acquisti di biciclette e biciclette elettriche in generale, un incremento del 7,4% rispetto al 2021.

Passando alla produzione di biciclette, nel 2022 sono stati realizzati in Europa 15,2 milioni di esemplari, tra i quali 5,4 milioni di e-bike. Segnalato anche un aumento sostanziale della produzione di parti e accessori per questi mezzi, con un valore superiore a 4,8 miliardi di euro da un dato di 3,6 miliardi di euro riferito al 2021. Lo scorso anno gli investimenti a livello industriale sono giunti a 2 miliardi di euro, un incremento del 14% rispetto al dato di 1,75 miliardi di euro dell’anno precedente. Indicato anche un aumento costante del 3% dei posti di lavoro diretti nel settore dal 2021, raggiungendo in totale circa 180.000 posti di lavoro diretti/indiretti a livello europeo.

La relazione di CONEBI, proposta da ANCMA, evidenzia l’andamento crescente dell’industria europea della bicicletta nel 2022 con un incremento del fatturato e degli investimenti oltre a livelli record di vendite di biciclette elettriche, pur considerando anche una flessione di quello delle biciclette tradizionali.