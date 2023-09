Beta EVO 2024: arrivano nuova grafica e chiave elettronica [FOTO]

La Beta EVO si aggiorna, con l’arrivo del MY 2024. La gamma trial del marchio italiano propone novità dal punto di vista estetico, con una nuova release grafica, e viene anche introdotta la chiave elettronica. Ovviamente disponibile su tutti i sei modelli della gamma: dalla più piccola 80 fino alla 300 a quattro tempi.

Le novità estetiche

Entrando più nel dettaglio, c’è il rosso in primo piano. Il colore è stato utilizzato per rifinire la base, in colore grigio, anziché come elemento primario, con l’obiettivo di mettere in risalto i volumi della moto ed impreziosire l’inedito aspetto estetico del veicolo, con telaio e forcellone color alluminio.

Tra le altre novità a livello estetico, c’è la griglia del radiatore ridisegnata, con una maggiore superficie protettiva nella zona del tappo e del corpo radiatore. Inoltre, c’è un nuovo copri serbatoio ed una rinnovata regolazione degli ammortizzatori, con l’obiettivo di rendere la moto migliore in termini di progressione, reattività ed assorbimento.

La chiave elettronica

L’altra novità, come dicevamo, è l’introduzione della chiave elettronica. Si compone di due parti: una che rimane ancorata al manubrio del veicolo e un’altra, magnetica (indossabile dal pilota con un laccetto al polso), che si collega, per attivarne il meccanismo. In questo modo, ha anche la funzione di antifurto: infatti, viene preclusa la possibilità di avviare il motore, se scollegata. La chiave è univoca ed è l’unica che può accendere la moto.