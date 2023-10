Aprilia Tuareg MY 2024: tre nuove colorazioni ne esaltano lo spirito off-road [FOTO]

Progettata per superare il fuoristrada più duro e impegnativo, Aprilia Tuareg si appresta a tornare nel deserto africano per affrontare i grandi rally raid che l’hanno resa un mito dell’off-road. Per il 2024 Tuareg si presenta con un look ancora più sportivo e avventuroso, grazie a tre nuove colorazioni che ne esaltano ulteriormente le doti fuoristradistiche.

Tre nuove tinte

Aprilia Tuareg MY 2024 è proposta nelle nuove tinte Atreides Black e Canyon Sand, ispirate agli habitat naturali nei quali la adventure bicilindrica è capace di muoversi con disinvoltura, alle quali si aggiunge l’evocativo schema cromatico Dakar Podium, un omaggio alla moto che conquistò il terzo posto assoluto, con tre vittorie di tappa, alla Dakar del 2010, l’Aprilia RXV 4.5 guidata da Francisco “Chaleco” Lopez.

Telaio in rosso

Tutte le nuove colorazioni sono abbinate a un inedito e grintoso telaio verniciato in rosso, elemento che sottolinea la sportività di Aprilia Tuareg che, nella versione sviluppata da Aprilia Racing in collaborazione di GCrose dei fratelli Guareschi, sta lottando per la conquista del Campionato Italiano Motorally.

Filtro aria per strade polverose

Altro dettaglio sulla rinnovata moto di Aprilia è l’escursione delle sospensioni al vertice della categoria, 240 mm, riportato sul parafango anteriore. Non mancano poi gli accessori pensati per l’off-road, come ad esempio un filtro aria studiato ad hoc per l’utilizzo in fuoristrada e su strade polverose, con una maggiore capacità filtrante che protegge il motore da possibili passaggi di polvere in aspirazione.