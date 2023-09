Aprilia SR GT Replica: lo scooter ispirato alla MotoGp [FOTO]

Uno scooter con una veste ancora più grintosa ed in stile MotoGp. Stiamo parlando dell’Aprilia SR GT Replica, la nuova versione del modello di Noale, ispirato alle moto di Espargarò e Vinales, protagoniste del Mondiale 2023. Saranno disponibili a partire dal mese di ottobre, nelle cilindrate 125 e 200 cc.

Le caratteristiche

Entrando nel dettaglio, la SR GT Replica propone le stesse grafiche, nelle tinte rosso e viola, che distinguono le carene dell’Aprilia RS-GP del team ufficiale Aprilia Racing. Allo stesso modo, è presente anche il caratteristico logo Aprilia che percorre diagonalmente fiancata e tunnel centrale, per concludersi sulla parte anteriore della pedana. Anche quest’ultima, così come il maniglione passeggero, è ora rifinita in nero opaco.

Inoltre, i cerchi ruota sono verniciati in nero e su quello anteriore spicca il dettaglio rosso a contrasto sul canale. In linea con l’anima racing, l’allestimento prevede anche pneumatici con battistrada stradale dal disegno sportivo, in luogo delle coperture “all terrain” lievemente tassellate che caratterizzano le altre versioni. Per chi vuole personalizzarlo ulteriormente, sono disponibili i numeri di gara dei due piloti ufficiali.

Uscita e prezzo

Il nuovo Aprilia SR GT Replica sarà disponibile presso le concessionarie a partire dal mese di ottobre, nelle cilindrate 125 e 200 cc, rispettivamente al prezzo di 4.449 euro e 4.749 euro (f.c.).