Aprilia Racing: primi chilometri di test per il prototipo da competizione di Tuareg

Il prototipo di Aprilia Tuareg studiato per gareggiare nel deserto ha percorso i primi chilometri di test con buoni esiti segnalati da entrambi i piloti ufficiali Aprilia Racing, Jacopo Cerutti e Francesco Montanari. Piloti che sono impegnati anche nel Campionato Italiano Motorally.

La notizia

Un nuovo progresso verso il ritorno del marchio Aprilia nei grandi raid africani. La variante da competizione della Aprilia Tuareg è dotata di sospensioni Öhlins by Andreani, filtro aria specifico Sprint Filter e scarico completo in titanio SC Project.

Realizzata da Aprilia Racing con la collaborazione di GCorse dei fratelli Guareschi, questo esemplare definito per gareggiare in luoghi desertici poggia sulle doti versatili della Tuareg 660, apportando modifiche mirate per le dure sfide dei rally raid. In evidenza anche la collaborazione con Metzeler, brand specializzato in pneumatici che osserva con interesse il panorama degli esemplari bicilindrici di tipo Adventure e ha selezionato Aprilia per sviluppare i prodotti per un impegno nelle sfide rally raid.

Nella prima fase di sviluppo del modello il lavoro è stato focalizzato sulla ciclistica, considerando un nuovo telaio scomponibile e geometrie riviste per favorire la stabilità alle alte andature e una maggiore escursione delle sospensioni, come segnalato. Lo sviluppo andrà avanti nei prossimi mesi con un primo step di sviluppo motore e l’adozione di un primo serbatoio aggiuntivo.

Mostrata in anteprima al pubblico il 27 maggio in occasione della festa di Aprilia All Stars, la Tuareg indirizzata all’attività rally raid, come accennato, poggia sulla base tecnica del noto modello, strettamente derivato dalla serie, e grande protagonista in questo periodo nel Campionato Italiano Motorally, che risulta il terreno selezionato per indirizzare lo sviluppo del progetto “Back to Africa”.

Svolti i primi test al crossodromo di Riola Sardo, nel passato fine settimana Aprilia Racing e GCorse hanno preso parte a Umbertide alla 5ª e 6ª prova del Campionato Italiano Motorally. Schierate le due Aprilia Tuareg 660 ufficiali gommate Metzeler, guidate da Jacopo Cerutti e Francesco Montanari, nuovamente protagoniste in classe G-1000 per moto pluricilindriche oltre i 600 cc.

Dopo un secondo piazzamento nel rally del sabato, condizionato dal maltempo, Jacopo Cerutti il giorno seguente ha conquistato il vertice nella G-1000 piazzandosi altrettanto bene nell’assoluta con un sesto posto, dopo un interessante confronto con l’esperto Alessandro Botturi su Yamaha. Un successo che permette al pilota di confermarsi in testa alla classifica in vista dell’appuntamento conclusivo, in programma a fine ottobre. Si è distinto anche Francesco Montanari, giunto sesto nella prova di sabato e terzo in quella domenicale.

In Umbria è proseguito anche il percorso delle Aprilia Tuareg 660 nel Campionato Italiano GPX, nato per consentire a tanti appassionati di accedere alla disciplina, tramite una navigazione con traccia GPS. Le due Tuareg 660 impegnate nella serie GPX risultano nel complesso di serie, dotate solo con mirate modifiche per affrontare la sfida. Michele Pradelli ha calcato due volte il podio, giungendo secondo e terzo in entrambe le prove programmate. Paolo Pettinari invece si è piazzato sempre sesto, risultati che gli consentono di mantenere la terza posizione nella classifica generale del campionato con tre prove da disputare nei giorni 20, 21 e 22 ottobre in Sardegna.

In occasione della tappa di Umbertide, inoltre, oltre 50 motociclisti sono saliti in sella alle Aprilia Tuareg 660 per un particolare test ride in fuoristrada sui percorsi che hanno attorniato l’appuntamento Motorally. I partecipanti sono stati accolti da una presentazione tecnica dei fratelli Gianfranco e Vittoriano Guareschi, accanto alle moto impegnate in gara.