Aprilia RS 457 2024: debutta la nuova sportiva a 7.199 euro [FOTO]

Dopo averla presentata lo scorso settembre, l’Aprilia RS 457 arriva sul mercato italiano. Precisamente, la nuova sportiva bicilindrica, dedicata ai giovani, debutta con una prevendita online sul sito ufficiale della casa italiana. Il prezzo per il nostro Paese è pari a 7.199 euro (f.c.).

Le caratteristiche

Questo nuovo modello si inserisce nella gamma sotto la RS 660, pensando soprattutto alle nuove generazioni, con leggerezza (159 kg a secco), facilità di guida e la possibilità di mettersi in sella con la patente A2. Con uno stile moderno e grintoso, sullo stile delle sportive del marchio, con doppia carena anteriore, il faro anteriore full LED con la tipica firma Aprilia e lo scarico 2 in 1.

Non manca la tecnologia, con lo schermo TFT da 5 pollici a colori per la strumentazione, così come un equipaggiamento elettronico di primo livello, con acceleratore Ride by Wire, tre Riding Mode, ABS e traction control regolabile ed escludibile. Inoltre, sono presenti le sospensioni regolabili.

Il motore

La nuova sportiva di Aprilia è spinta dal moderno motore bicilindrico fronte marcia raffreddato a liquido con distribuzione a doppio albero a camme e quattro valvole per cilindro, capace di 35 kW (47 CV) di potenza, il massimo possibile per una moto guidabile con patente A2.

Uscita e prezzo

In attesa dell’arrivo nelle concessionarie italiane, oggi debutta online con uno speciale prebooking dedicato, al quale si può accedere dalle pagine del sito ufficiale, al prezzo di 7.199 euro (f.c.).