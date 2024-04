Aprilia: svelate RSV4 Factory e Tuono V4 Factory SE-09 SBK [FOTO]

La tappa di Austin del motomondiale ha visto la presentazione di due modelli speciali targati Aprilia: la superbike RSV4 Factory e la hypernaked Tuono V4 Factory. Queste due moto vogliono celebrare lo storico primo trionfo di Max Biaggi a Brno nel 2009 nel Mondiale Superbike, che inaugurò una serie di straordinari successi per il marchio, con sette titoli iridati e 44 vittorie.

Un dominio assoluto

Quel successo diede il via ad un dominio assoluto del marchio italiano in Superbike, fu il via a una tra le storie sportive più vincenti in assoluto per un singolo modello nel più importante campionato al mondo delle derivate di serie, con uno bottino di sette titoli iridati (3 piloti e 4 costruttori), 44 vittorie e 102 podi. Ora questo modello leggendario viene ricordato e celebrato.

Le caratteristiche

Questi due modelli ripropongono l’iconica livrea della RSV4 del pilota romano, oltre ad essere equipaggiate di serie con le prese d’aria dei freni anteriori in carbonio e con il parafango anteriore in carbonio, con la numerazione progressiva del modello sul serbatoio delle due moto.

Le Aprilia V4 Factory SE-09 SBK, inoltre, sono contraddistinte da una livrea dominata dal nero con i caratteristici dettagli rossi e bianchi su cupolino, puntale, serbatoio e codone.

Uscita e prezzi

L’Aprilia RSV4 Factory SE-09 SBK è proposta al prezzo di 26.499 euro (f.c.), mentre l’Aprilia Tuono V4 Factory SE-09 SBK ha un listino prezzi pari a 20.499 euro (f.c.). Entrambe le due versioni speciali saranno disponibili a partire dal mese di giugno nei concessionari Aprilia.