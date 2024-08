Aprilia e Alpinestars insieme per una nuova collezione d’abbigliamento per motociclisti [FOTO]

Alpinestars e Aprilia annunciano la loro collaborazione introducendo una nuova collezione, composta da quattro nuovi capi d’abbigliamento per motociclisti, che unisce la rinomata competenza tecnica e l’innovazione di prodotto di Alpinestars con lo stile sportivo distintivo di Aprilia.

La nuova collezione, già disponibile sullo store online di Aprilia, si compone di quattro capi, ovvero giacca, felpa, pantaloni e guanti, che puntano a offrire il massimo di comfort, praticità e stile per chi va in moto.

Le caratteristiche dei quattro capi

La giacca Speed Blast Air Tex è realizzata in politessuto che garantisce elevati livelli di resistenza a strappi e abrasioni. Grazie ad ampie prese d’aria e pannelli retati su petto, schiena e braccia offre un’elevata ventilazione che la rendono confortevole anche con il caldo. Sulla giacca troviamo anche le protezioni Nucleon Flex Plus a basso profilo su spalle e gomiti che proteggono, ma senza limitare la libertà di movimento.

La felpa Next Rival Tech offre leggerezza, comfort e resistenza all’abrasione grazie ai rinforzi in aramide su spalle, gomiti e schiena. Caratterizzata da stile casual per poter essere indossata anche in occasioni diversi dai viaggi su due ruote, la felpa ha anche protezioni Nucleon Flex Plus su spalle e gomiti.

I jeans in denim tecnico da moto combinano comodità e sicurezza, presentando negli interni sezioni in fibra aramidica per un livello di protezione elevato contro abrasioni e tagli. Le protezioni Nucleon Flex Plus a basso profilo e regolabili in tre posizioni per le ginocchia.

A completare la collezione ci sono i guanti Rapid Dash Air leggeri e protettivi grazie a una robusta protezione per le nocche, mentre la parte del palmo è realizzata in pelle scamosciata sintetica che garantisce elevata durabilità. I guanti dispongono di imbottiture sulle dita per un maggior comfort di guida, mentre le estremità delle dita dei guanti permettono l’utilizzo dei display touch dei dispositivi.