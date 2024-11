Alpinestars lancia gli stivali MM93 Supertech R in edizione limitata in collaborazione con Marc Marquez

Alpinestars ha svelato gli stivali ventilati MM93 Supertech R in edizione limitata, realizzati in collaborazione con l’otto volte campione del mondo Marc Marquez. Questa versione esclusiva cattura l’essenza del famoso pilota e la sua costante ricerca delle massime prestazioni in pista. Gli stivali MM93 Supertech R Vented, in edizione limitata, rappresentano un riferimento nel campo degli stivali da corsa ad alte prestazioni.

Progettati per garantire una protezione ottimale, precisione e flessibilità, questi stivali integrano tecnologie avanzate che assicurano un eccellente flusso d’aria, comfort e sicurezza durante le gare. Questa edizione limitata presenta una grafica che riproduce lo stile distintivo del celebre campione della MotoGP.

Presentano anche un cambio in TPU aggiornato per una protezione mediale superiore e una piastra tibiale dal design ergonomico che migliora l’assorbimento degli impatti. Inoltre, il nuovo rivestimento interno offre una protezione aggiuntiva, mentre la suola in gomma composita assicura un’aderenza ottimale. Questi stivali sono la scelta ideale per i motociclisti che cercano il massimo in termini di comfort e prestazioni, sia in pista che su strada.

Marc Marquez ha dichiarato in proposito: “Come nelle occasioni precedenti, abbiamo progettato questa edizione limitata insieme ad Alpinestars pensando alla mia comunità, a tutti quei fan che mi supportano durante tutto l’anno. Gli stivali hanno tutti gli standard tecnici necessari per correre in totale sicurezza e comfort, insieme ad un design nei colori rosso e blu che riflette una delle mie passioni, la velocità. Spero che vi piacciano.”