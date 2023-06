Alpinenstars Supertech R10: una sintesi simbiotica di protezione e performance

Il nuovo casco Alpinestars Supertech R10 è il risultato di un lavoro di ottimizzazione che tiene presenti protezione e prestazioni. Un modello sportivo, aerodinamico, studiato in ogni dettaglio considerando visibilità, zone di ventilazione e sicurezza del pilota. La “Limited Launch Edition” del modello, composta da soli 200 esemplari, è rivestita con un’esclusiva combinazione cromatica Carbon / Red Shadow.

Il casco

L’esemplare risulta omologato secondo i più recenti standard ECE 22-06, quindi anche DOT e FIM. Definito in galleria del vento, sulla zona superiore figurano delle protuberanze funzionali dal punto di vista aerodinamico e acustico, così come sono presenti anche delle alette laterali e due differenti spoiler posteriori, uno standard e l’altro più esteso per l’uso in pista, con un brevettato sistema di sgancio. Il sistema di ventilazione è costituito da undici aperture, sette prese d’aria fra parte superiore e mentoniera, oltre a quattro sfoghi d’uscita (due laterali e due posteriori).

La calotta è realizzata impiegando quattro differenti strati, partendo da una parte esterna in carbonio ad elevata dentista 3K che sovrasta un altro strato di carbonio unidirezionale, quindi un altro in fibra araldica e un quarto in fibra di vetro.

La visiera è accompagnata da una leva di bloccaggio in metallo, scongiurando un distacco involontario in caso di impatto. Lo spessore della visiera, rivestita con trattamento anti-appannamento e anti-graffio, risulta spessa 1,3 millimetri. In evidenza anche la linea ribassata laterale in modo da favorire il campo visivo, con 57° di visibilità verticale e 220° laterale, come segnalato.

Interessante è anche il profilo inferiore rialzato della mentoniera in modo da attenuare un possibile impatto sulla clavicola, data la presenza di un rivestimento in propilene espanso oltre la calotta e una mescola di gomma flessibile.

Al di sotto dell’involucro esterno figura la fodera in EPS multi-densità, definita da otto parti con densità specifiche per ottimizzare la calzata del casco e l’assorbimento di forze da impatto di differente tipologia, in caso di urto. Studiata anche una superficie interna a basso attrito del rivestimento in EPS. La fodera interna può essere rimossa e lavata.

Come la calotta esterna, la fodera in EPS risulta unica in base alla taglia del casco e per affinare la calzata figura un sistema brevettato A-Head per gestire altezza e angolazione del casco sulla testa. Il peso segnalato in taglia media risulta di 1.540 grammi, inoltre si evidenzia la presenza di una soluzione ERS, Emergency Release System che consente la rimozione delle zone interne per agevolare l’intervento degli operatori sanitari.

La versione di lancio in serie limitata

Le 200 unità della “Limited Launch Edition” del nuovo casco Alpinestars Supertech R10, saranno proposte nell’esclusiva colorazione Carbon / Red Shadow, come accennato. L’acquisto sarà possibile tramite il portale Alpinestars il prossimo 10 luglio alle ore 18:00, secondo le indicazioni. Non indicata la cifra.