Scorpion EXO-R1 EVO II AIR: Tecnologia al servizio della velocità [Prova in pista]

“Passione come stile di vita”: ecco lo slogan racchiuso nello Stinger, il logo che ScorpionEXO ha scelto per definire i suoi prodotti. Una “S” che combina l’aspetto stilizzato di uno scorpione con la prima lettera all’origine del nome del marchio che persegue lo scopo di offrire una linea di caschi studiati per andare oltre le aspettative dei motociclisti. Il reparto R&D, infatti, ascoltando le esperienze dei migliori motociclisti del mondo con esperienze che spaziano dalla Dakar alla MotoGp, si impegna continuamente ad offrire prodotti all’avanguardia, capaci di soddisfare qualsiasi esigenza. Oggi però non ci limitiamo a leggere schede tecniche e comunicati stampa: oggi prendiamo il nostro EXO-R1 EVO II AIR e lo indossiamo per 16 turni in pista a Cremona con 37 gradi e tanti appassionati pronti a scendere in pista!

Il brand coreano e la sua storia

Partiamo subito dicendo che ScorpionExo® è un marchio di proprietà del gruppo Kido Industrials Co Ltd, colosso coreano nonché primo produttore al mondo di abbigliamento per motociclisti con i suoi cinque stabilimenti in Asia e un numero di dipendenti che supera quota 10.000 persone. Il suo presidente e fondatore è Mr. Jang-Hee-Park, uomo con alle spalle più di 30 anni di esperienza maturata nel settore moto in Europa, Asia e negli Stati Uniti. Lui, il gruppo Kido, gli ingegneri ed i tecnici altamente qualificati sono famosi in tutto il mondo per la qualità dei prodotti, dei materiali impiegati e delle tecnologie sofisticate utilizzate per la realizzazione di capi che devono superare un controllo qualità di assoluta eccellenza.

Dall’Asia agli USA per un successo mondiale

Era il 2004 quando il brand Scorpion Exo® è stato lanciato negli Stati Uniti con la sede degli uffici a Santa Fe Springs in California. Il successo è arrivato in pochissimo tempo, tanto che nel suo terzo anno di presenza sul mercato statunitense, il marchio è rientrato nella Top 3 delle vendite ed ha ottenuto il secondo posto nell’indice di soddisfazione globale dagli utilizzatori dei caschi svolta dalla prestigiosa società di ricerca di mercato e servizi di informazione J.D. Power and Associates, ritenuta fonte estremamente autorevole in quanto a ricerche sulla soddisfazione a lungo termine dei clienti. E’ il 2007 quando il brand viene introdotto in Europa con la sede di quella che è la Scorpion Sport Europe in Francia, più precisamente a Hœrdt, un comune a pochi km da Strasburgo, in Alsazia. Esattamente come era capitato negli Usa, la storia si è ripetuta ed il marchio ha raccolto tantissimo successo prima in Francia e Belgio, poi anche in Italia e in altri 30 paesi europei dove ScorpionEXO® continua a proporsi quale marchio innovativo e alternativo, sia a livello tecnico che commerciale. Dai primi mesi del 2014, la direzione commerciale dei prodotti ScorpionEXO® è affidata a Christian Occhipinti.

Primo contatto con il nostro EXO-R1 EVO II AIR

Il 2025 ha segnato l’arrivo di questo nuovo prodotto che va ad arricchire la gamma ScorpionEXO® spostando più in alto il livello delle performance con l’obiettivo di soddisfare le richieste dei motociclisti più esigenti; chi volesse utilizzare questo casco anche nelle competizioni nazionali ed internazionali, può scegliere la versione FIM-Approved denominata appunto EXO-R1 EVO II AIR FIM racing, la stessa utilizzata da Alvaro Bautista e da Alex Rins. Un concentrato di tecnologia, un peso incredibilmente contenuto ed uno styling aerodinamico all’avanguardia, ne fanno il miglior casco racing mai prodotto da ScorpionEXO®.

Fibra Ultra-TCT™ e comfort che non ti aspetti!

Appena estratto dalla sua scatola, risulta leggero tra le mani e compatto nelle forme, cosa non scontata se si guarda anche un minimo l’estetica; la novità più importante sta nella calotta realizzata in fibra Ultra-TCT™, un composto sviluppato in esclusiva dall’azienda coreana. Per comporre questa struttura, viene utilizzato un mix composto da 5 fibre – con prevalenza di carbonio – magistralmente intrecciate e pre-impregnate con una resina speciale: ne risulta una struttura estremamente leggera ma anche in grado di deformarsi in caso di impatto, permettendo un maggior assorbimento ed una maggiore dissipazione dell’energia incamerata dall’urto. L’adozione dello spoiler posteriore magistralmente integrato nel design globale del casco è il risultato di test lunghissimi in galleria del vento, effettuati con lo scopo di ottenere la massima stabilità anche quando si raggiungono le più elevate velocità in circuito. La ventilazione si affida alla presa superiore centrale sovradimensionata ma dal basso profilo, studiata per integrarsi con il design del casco e garantire una rumorosità estremamente contenuta. L’ingente volume di aria che la presa riesce ad “inghiottire”, viene distribuita dentro al casco e poi smaltita dagli estrattori posteriori studiati per aumentare il carico aerodinamico del casco stesso. La chiusura ad anello dello Scorpion EXO-R1 EVO II Air a doppia “D” è in titanio, per la massima resistenza e sicurezza, quest’ultima garantita anche dal sistema di rimozione rapida dei guanciali mediante sistema E.R.S.

Comodità e tecnologia in testa

Tanto sono importanti gli studi aerodinamici per definire la sagoma della calotta, quanto lo sono quelli destinati a sviluppare gli interni: in questo caso specifico, basta calzare il nostro EXO-R1 EVO II Air per apprezzare immediatamente la sensazione di freschezza che il rivestimento dei cuscini (in schiuma sagomata con taglio laser 3D, sfoderabili e lavabili) in tessuto KwikWick®3 (anallergico, antimicrobico, a traspirazione rapida) lascia sulla pelle del viso. Grazie al sistema AirFit® invece, è possibile gonfiare e sgonfiare i cuscini interni per adattare al meglio il fit che si avvale anche della profilatura interna KwikFit™, utile a calzare la stragrande maggioranza di occhiali in commercio evitando fastidiose pressioni durante la guida. La visiera sfrutta il meccanismo di sostituzione rapida ELLIP-TEC™II di seconda generazione che agevola la sostituzione della lente senza l’utilizzo di alcun attrezzo. Le potenti molle scelte dal produttore garantiscono un serraggio ermetico e incredibilmente silenzioso combinato con una estrema facilità di attivazione e blocco/sblocco tramite il tasto centrale. E’ inoltre possibile stabilizzare la visiera in posizione lievemente aperta, soluzione utilissima per usufruire di flusso d’aria continuo in condizioni di guida a bassa velocità. L’angolo di visione orizzontale pari a 100° e laterale di 190° sono al top della categoria: essendo un casco ad uso pista, la lente offre i supporti per il tear-off ed è presente di serie – oltre a quella trasparente – anche la versione “Dark Smoke” omologata ed il sistema antiappannante PINLOCK 120XLT 100% MaxVision.

L’EXO-R1 EVO II AIR VITAL a Cremona per 16 turni!

Più che un test, quello a cui ho sottoposto l’EXO-R1 EVO II AIR VITAL è stato uno stress test di una giornata tra le più intense della stagione. Ho partecipato come apripista ad un evento presso il Cremona Circuit, indossando il casco dalle 9 alle 18 di sera, togliendolo solo per la pausa pranzo. Mi ha accompagnato per 16 turni da 20 minuti con una temperatura dell’aria che ha raggiunto un picco di 37° nel primo pomeriggio. Indossandolo, la sensazione di freschezza che il tessuto KwikWick®3 lascia sulla pelle è immediatamente percepibile e credo che il merito sia anche della trama supersottile di questo tessuto che non provoca il benchè minimo strofinamento su fronte e guance. Il casco in taglia M “scivola” in posizione e la chiusura del laccetto attraverso i D-rings in titanio è semplice ed il fissaggio del cordino molto veloce. La taglia scelta calza alla perfezione per la mia circonferenza (57/58cm) ed il casco è fermo ma senza costrizioni di alcun genere. Il sistema di sblocco visiera è davvero semplice da attivare anche con i guanti indossati e il suo movimento è fluido ma “fermo” al tempo stesso. Sono alla guida di una hyper-naked da oltre 180 cv con la testa costantemente esposta a flussi d’aria diretti che, sul rettilineo, superano i 250 km/h investendo in pieno lo Scorpion EXO-R1 II AIR contenente la mia testolina! La giornata deve ancora partire e già il sudore scende dalla fronte senza nemmeno essermi mosso. Poco prima di iniziare a girare, premo la piccola bag rossa situata nella parte interna della mentoniera e do inizio alla magia: il sistema AirFit® introduce aria nelle imbottiture, adattando i volumi degli interni del casco alla mia testa. La sensazione è a dir poco impressionante perché il casco “aderisce” alla testa seguendone la conformazione. Sta solo al rider decidere quanta aria pompare e quindi quanto stringere il fit. Bisogna poi ricordarsi di premere la valvolina situata a fianco alla pompa per scaricare l’aria prima di sfilare il casco. Inizio con i primi accessi in pista e sento immediatamente il beneficio dell’aria che entra dalla presa d’aria superiore e che si dirama anche ai lati della calotta sfruttando la presenza dei canali e producendo una sensazione di refrigerio immediato. Essendo in circuito con un gruppo di neofiti, posso utilizzare subito il meccanismo di stabilizzazione della visiera in posizione lievemente aperta, beneficiando di un ulteriore flusso d’aria che riesce ad “infiltrarsi” senza però investire gli occhi, aspetto molto importante per evitare episodi di secchezza oculare. Arriva la pausa pranzo e sono a quota quattro ore senza levarmi mai di dosso il casco: il caldo devastante ha provocato una sudorazione eccessiva che le imbottiture hanno assorbito ma – grazie ai tessuti estremamente tecnici – la sensazione sulla pelle non è mai di “bagnato” e non si percepisce una variazione di peso che potrebbe gravare sul collo senza nemmeno accorgersene. Dopo un’ora e mezza il casco è incredibilmente asciutto e quindi lo indosso nuovamente ed entro in pista con clienti molto più veloci, riuscendo finalmente a saggiare anche le doti aerodinamiche del mio EXO-R1 EVO II AIR anche alle alte velocità. Con questa naked si arriva in fondo al rettilineo di Cremona a velocità che si aggirano attorno ai 250 km/h: non ci sono cupolini qui e la pressione dell’aria è tutta sul casco che però fende l’aria restando immobile, anche quando inizio la staccata e lascio che il vento mi investa usandolo come “freno” per fermare prima la moto. Lo spoiler posteriore lo stabilizza a tal punto da sentire la pressione dell’aria sulle spalle ma non sulla testa, a conferma della bontà del lavoro svolto dai progettisti, coadiuvati dai feed-back dei piloti con i quali collaborano. Alle 18 la giornata si conclude e mi tolgo definitivamente il casco: esperienza super positiva, non vedo l’ora di usare il mio nuovo EXO-R1 EVO II AIR al prossimo evento in pista!

Opera d’arte ad un costo decisamente interessante

Oggi mi sono preso un rischio: sono andato in circuito con un solo casco, per di più mai utilizzato. Era una scommessa tra me e lo ScorpionEXO e, fortunatamente, alla fine l’ha vinta lui, confermandosi confortevole ma professionale nell’uso intensivo. Con 399.90€ ci portiamo a casa un EXO-R1 EVO II Air in una delle due colorazioni solid (Matt Black o Peral White); con 40€ in più, possiamo scegliere anche una tra le tantissime grafiche disponibili. Entrambe sono cifre davvero interessanti per un casco di alto livello tecnologico, con calotta in Ultra-TCT ad alto quantitativo di carbonio che vanta un design all’avanguardia, interni praticamente “su misura” e una stabilità alle alte velocità da lasciare a bocca aperta. Averlo indossato per otto ore in queste condizioni, mi ha fatto apprezzare il lavoro svolto dall’azienda coreana nel voler offrire un prodotto “high-end” ad un prezzo decisamente competitivo.

I testimonial ScorpionEXO

Il reparto R&D di ScorpionEXO ha la possibilità di interfacciarsi con piloti di altissimo livello, innalzando ulteriormente il livello del know-how da mettere a disposizione dell’utente finale. Tra gli ambasciatori del marchio troviamo Alex Rins (Team Monster Energy Yamaha MotoGp), Alvaro Bautista (Team Aruba.it Ducati Racing), Aron Canet (Team Fantic Racing Moto2), Filip Salac (Team Elf Vds Racing team Moto2), Joel Esteban (CF Moto Aspar Racing Team Moto3) e il nostro Alessandro Zaccone (Team Tech-3 E-Racing Moto-E). Non vanno dimenticate le due leggende del mondo degli Stunt: l’immenso Rok Bagoros e Romain Jeandrot. Un altro testimonial molto noto nella sua categoria è Marc-Reiner Schmidt, Campione del Mondo in carica Supermotard S1GP.

SCHEDA TECNICA

Versione in prova: EXO-R1 EVO II AIR VITAL (BLACK-SILVER-RED)

Taglie disponibili: XS-S-M-L-XL su tre calotte differenti

Garanzia: 5 anni

Omologazione: ECE R22.06

Prezzo versioni SOLID (Matt Black-Pearl White) 399,90€

Prezzo versioni GRAFICA (Savage-Vital-Coup) 439,90€

Prezzo versione FIM Racing FRHPhe-01(Solid Pearl White) 549,90€

Prezzo versione Aron Canet Replica 2024 599,90€

