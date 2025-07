Triumph Scrambler 400 XC 2025: più votata all’off-road [FOTO]

La gamma Triumph Modern Classic si arricchisce di un nuovo modello: la Scrambler 400 XC. Si tratta di un modello, con il classico disegno di questa serie del marchio britannico, ma con un carattere più votato all’off-road. Motore da 40 CV, arriverà nelle concessionarie italiane a partire da settembre.

Le caratteristiche

Tra gli elementi distintivi, la Scrambler 400 XC è dotata di nuove ruote a raggi da 19” all’anteriore e da 17” al posteriore, abbinate a cerchi in alluminio ultraleggeri e pneumatici tubeless: tutte caratteristiche che la rendono una moto dall’aspetto sportivo, con una particolare attitudine allo sterrato, senza però rinunciare alle finiture premium della casa inglese. Inoltre, il parafango anteriore è verniciato in tinta, non mancano le piastre para-motore ed i paramani.

Anche su questo nuovo modello, così come sulle altre Scrambler 400, non manca la tecnologia. La strumentazione è doppia, con tachimetro analogico e schermo LCD integrato, per le informazioni principali come il contagiri digitale, l’indicatore dell’autonomia residua e quello relativo alla marcia innestata. Inoltre, porta USB-C consente di caricare dispositivi come smartphone e navigatori.

Il motore

La Triumph Scrambler 400 XC è spinta dal motore da 400cc con una potenza di 40 cavalli e 47,5 Nm di coppia massima, abbinato al cambio a sei rapporti con frizione a coppia assistita, impianto di scarico con collettore a doppio strato e silenziatore in acciaio inossidabile. La moto è dotata del sistema di gestione motore Bosch con acceleratore ride-by-wire, per offrire una risposta intuitiva e lineare, con un’erogazione di potenza progressiva per una maggiore guidabilità.

Uscita e prezzo

Il nuovo modello arriverà nelle concessionarie il prossimo settembre, in tre diverse colorazioni (Racing Yellow, Storm Grey e Vanilla White) e con un prezzo di 7.245 euro (f.c.).