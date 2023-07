Wottan Storm-X: nuovo scooter a basso costo in arrivo

La gamma di Wottan Motor, il costruttore spagnolo in partnership con i cinesi di Taro, è destinata a cresce a breve con nuovi modelli di scooter e moto per intercettare esigenze diversificate sul mercato.

Scooter prevalentemente per la città

La prossima novità in rampa di lancio è lo Storm-X, un nuovo scooter compatto, più piccolo rispetto a Storm-S e Storm-V già lanciati da Wottan Motor. Mentre il look è anticipato da alcuni render, le prime informazioni tecniche emerse finora parlano di un mezzo progettato prevalentemente per la guida in città, senza però disdegnare le uscite fuori porta e i viaggi più lunghi su strade extraurbane.

Tre motori, tre colori

Il Wottan Storm-X dovrebbe presentarsi con tre motorizzazioni, tra le quali una da 14,6 CV di potenza e 14,5 Nm di coppia, indizio che suggerisce che potrebbe trattarsi di un 125 cc. Per quanto riguarda il design, questo si distinguerà dagli altri modelli del marchio, con un impostazione più compatta e una tavolozza di colori che dovrebbe includere tre opzioni: bianco, griglio e blu.

Prezzo base di 2.900 €

Il nuovo scooter di Wottan, che dovrebbe essere presentato ufficialmente a breve, avrà due dischi freno, forcella a steli convenzionali e coppia di ammortizzatori al posteriore. Sia davanti che dietro Storm-X sembra montare impianto di illuminazione Full LED. Questo modello punterà, come il resto dell’offerta del brand, sull’accessibilità con un prezzo di vendita che dovrebbe partire da 2.900 € f.c., con la chiara intenzione del produttore di sottolineare il vantaggioso rapporto qualità/prezzo.