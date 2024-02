SYM Symphony ST: lo scooter a ruote alte che vuole prendersi la scena [FOTO]

In vista dell’imminente primavera la gamma di scooter SYM Symphony ST scalda i motori. Particolarmente apprezzato per maneggevolezza e consumi ridotti, Symphony ST punta ad allargare la propria clientela proponendo una variegata proposte di cilindrate che vanno dal cinquantino al 200, passando per il 125.

Frontale grintoso

Per aumentare il proprio raggio d’azione, Symphony ST 50 e 125 sono la soluzione ideale per muoversi agilmente in città, mentre il 200 ama spingersi anche fuori dal contesto urbano. Dal punto di vista estetico, lo scooter Symphony ST propone un frontale dalle linee taglienti e spigolose che regalano un tocco di grinta alla sinuosa eleganza della silhouette.

Sicurezza e praticità

Il SYM Simphony ST è dotato si sistema di illuminazione a LED, ABS e sospensione posteriore regolabile per offrire sicurezza in ogni situazione. Disponibile in diverse colorazioni, tra le quali bianco, blu e grigio, lo scooter dispone di ampio vano sottosella, bauletto di serie e tecnologia QC2.0 che permette di ricarica smartphone e device mobili.