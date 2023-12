SYM Mamba 160: il nuovo scooter con spirito grintoso [FOTO]

Cresce la gamma di scooter dall’animo crossover di SYM che, dopo l’ADX, lancia Mamba 160 (il cui nome commerciale è MMBCU).

Il nuovo scooter del marchio di Taiwan ha un look che richiama l’aspetto del serpente di cui porta il nome, con fari full LED e luci di posizioni a evocare gli occhi del Mamba, il faro posteriore a riprendere la forma delle zanne e la trama cromatica dello scudo cambia colore ha una texture che richiama le scaglie presenti sulla pelle del serpente.

Motore monocilindrico da 158 cc

Il SYM Mamba 160 combina sportività e comfort, con un ampio sottosella e una pedana piatta. Singolare la scelta del motore, con SYM che commercializzerà lo scooter in Europa con un monocilindrico da 158 cc con potenza di 11,5 kW (15,6 CV), tipologia di cilindrata popolare sui mercati asiatici, meno su quelli occidentali.

Il SYM Mamba 160, che ha dimensioni compatte misurando in lunghezza 1.990 mm e con un ingombro laterale di 740 mm, dispone di cerchi da 13 pollici con impianto frenante full ABS. La sella ha un’altezza da terra di 803 mm da terra, mentre il peso a secco è di 136 kg.

Prezzo di 3.799 €

Il reparto delle sospensioni beneficia di un monoammortizzatore al posteriore, mentre la dotazione di bordo propone Start&Stop, controllo di trazione, presa USB 3.0 e illuminazione LCD con visualizzazione ottimizza sia per il giorno che per la notte. Il SYM Mamba 160, disponibile in quattro colori, è proposto sul mercato italiano a 3.799 € franco concessionario.