Triumph Speed 400 e Scrambler 400 X: nuovi modelli della panoramica Modern Classics dedicati ai giovani motociclisti [FOTO]

Dall’inizio del prossimo anno sono attese le Triumph Speed 400 e Scrambler 400 X, nuovi modelli della proposta Modern Classics sviluppati attorno a un nuovo cuore propulsivo monocilindrico.

Design e opzioni

Ideate per proporre ai giovani motociclisti dei concetti contraddistinti da design e soluzioni tecnologiche interessanti, la Speed 400 è affiancata alle altre roadster Speed Twin 900 e 1200 con unità motrici più corpose, quindi la Scrambler 400 X richiama stilisticamente gli esemplari Scrambler 900 e 1200.

L’estetica di entrambe le moto rimanda alla gamma di esemplari classici di cui fanno parte. I vari elementi, tra cui un serbatoio scavato, ricordano gli altri modelli della panoramica e alcuni elementi la stessa tradizione, per esempio le finiture della testata, del motore o del terminale di scarico. Maggior contemporaneità invece è espressa osservando le tonalità abbinate e le grafiche. Nell’insieme emerge un connubio tra classicità e innovazione.

La cura nel dettaglio è riscontrabile già dalle finiture, considerando per esempio la verniciatura a polvere nera del motore, così come gli elementi dorati degli steli della forcella. La nuova roadster Triumph Speed 400 può essere rivestita in duplice tonalità, considerando i colori Carnival Red, Caspian Blue e Phantom Black, con grafiche Triumph sul serbatoio. Mentre la all-road Scrambler 400 X, che prevede delle dotazioni aggiuntive come un parafango anteriore maggiorato, i paramani e le protezioni riservate al faro anteriore e al radiatore, è proposta nelle combinazioni cromatiche Carnival Red & Phantom Black, Matt Khaki Green & Fusion White o Phantom Black & Silver Ice. Si segnalano anche più di 25 accessori originali associabili, tenendo presenti sicurezza, comfort, trasporto dei bagagli ed estetica. Gli accessori Triumph sono ideati e sviluppati assieme ai modelli per la massima integrazione.

Aspetti tecnologici

In base all’indirizzo, la Speed 400 e la Scrambler 400 X presentano soluzioni elettroniche di livello, iniziando dall’illuminazione full LED con un faro arricchito da luce diurna e un fanale posteriore caratterizzato da una distintiva ed elaborata firma luminosa. Presenti degli indicatori caratterizzati da uno sviluppo sottile e un design contemporaneo. I due modelli sono equipaggiati con bloccasterzo e immobilizer antifurto, così come è evidenziata la presenza di un chip transponder nella chiave che assicura l’accensione al solo proprietario.

Il quadro strumenti risulta sdoppiato è comprende un ampio tachimetro analogico e uno schermo LCD integrato destinato alle informazioni aggiuntive. Le informazioni possono essere gestite attraverso il blocchetto sinistro e il display è predisposto per accogliere l’indicazione relativa alla presenza e attivazione delle manopole riscaldabili, se presenti. L’alimentazione di smartphone e sistemi di navigazione è possibile tramite una presa di ricarica supplementare di serie.

La gestione elettronica del motore e dell’acceleratore risulta Bosch, con la tecnologia ride-by-wire l’erogazione risulta lineare e funzionale alla guida, come segnalato.

Per incrementare il comfort, lo sforzo utile per azionare la leva della frizione è contenuto da un sistema che previene anche lo slittamento della ruota posteriore in rilascio, scalata e frenata. Inoltre sui modelli il controllo di trazione può essere disattivato. L’ABS Bosch a doppio canale prospetta frenate modulabili e sicure, nel caso di Scrambler 400 X può essere disattivato per affrontare i tracciati fuoristrada.





Tecnica

Gli esemplari Triumph Speed 400 e Scrambler 400 X presentano una sezione centrale del telaio di tipo “slim”, rapportata a un’altezza da terra del piano di seduta che ammonta rispettiva a 790 millimetri o 835 mm, con un peso di 170 kg / 179 kg, secondo le informazioni. Al telaio principale risulta avvitato un telaietto posteriore e connesso ad un forcellone in alluminio. In base alla moto si evidenzia anche un set up specifico, la Speed 400 presenta una forcella anteriore big-piston upside-down da 43 mm e dietro un sistema monoshock con serbatoio esterno. Il sistema frenante comprende un disco da 300 mm e pinze a 4 pistoncini di tipo radiale e i cerchi in leggero alluminio sono da 17 pollici. La Scrambler 400 X, invece, è caratterizzata da un passo più pronunciato e da sospensioni con un’escursione maggiore. La ruota frontale è maggiorata con un diametro di 19 pollici e si evidenzia anche un manubrio più largo per favorire il controllo e l’utilizzo su uno sterrato poco impegnativo. Inoltre la posizione in sella risulta quella tipica di un esemplare Scrambler. Anche il pedale del freno posteriore appare più ampio e azionabile anche quando si guida in piedi, dato che è posto più in basso e in avanti con il ricollocamento delle pedane. Il freno frontale da 320 mm include pastiglie dal compound differenziato per rendere la frenata maggiormente progressiva.

Motore

L’unità TR-Series, rievocando la tradizione Triumph “Trophy” e i propulsori monocilindrici impiegati nelle gare sin dall’inizio del Ventesimo secolo, è un nuovo monocilindrico da 398 cc con raffreddamento a liquido, omologato Euro 5. Tra le caratteristiche poste in evidenza: un albero motore ottimizzato e bilanciato per ridurre l’inerzia e agevolare alle basse andature, quindi una distribuzione DOHC a 4 valvole. Le valvole sono azionate da bilancieri a dito dalla massa ridotta mentre il trattamento DLC contribuisce ad attenuare i valori di attrito. All’unità è associato un cambio a sei marce. La potenza raggiunge un valore di 40 cavalli e il picco di coppia risulta di 37,5 Nm.

Disponibilità

I modelli saranno proposti in India partendo dall’estate e poi nei mercati occidentali dall’inizio del 2024, quando saranno comunicati i prezzi.