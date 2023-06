Triumph Adventure Experience Wild: esplorare immersi nella natura della Toscana

Un’esperienza per gli appassionati che vogliono affinare le loro abilità in fuoristrada. Nell’appuntamento conclusivo del programma Triumph Adventure Experience, l’attività Wild consente di guidare esemplari della gamma Tiger 900 e Tiger 1200 nel corso di due sessioni di una giornata e mezza.

L’iniziativa

La Wild Experience è un evento indicato per gli amanti di avventure su due ruote e che desiderano sperimentare le loro capacità su superfici sterrate. Il programma, rivolto sia ai principianti che agli esperti, comprende una mezza giornata di allenamento tra le colline toscane della tenuta AgriEnduro con vari esercizi tecnici segui da istruttori Triumph Motorcycles, oltre a un’intera giornata lungo percorsi sterrati di diversa lunghezza e tipologia, in base alle abilità di guida di coloro che partecipano.

Un’esperienza che oltre alla guida in fuoristrada consente di osservare paesaggi mozzafiato e gustare interessanti momenti. La didattica risulta dinamica per favorire il divertimento e la consapevolezza di come sfruttare le potenzialità dei diversi modelli Triumph, considerando elettronica e ciclistica. Nel corso dell’allenamento, gli istruttori espongono il miglior impiego delle diverse funzionalità dei modelli, arricchendo l’esperienza di guida e favorendo allo stesso tempo sicurezza e consapevolezza.

Uno dei momenti più interessanti è anche la discesa verso il Mar Tirreno, chiamata “From Sky to Sea”, destinata a lasciare un bel ricordo. In sostanza un training camp differente rispetto ad altri, che presenta un insieme di esperienze in sella e tra le atmosfere naturali di un territorio che spazia fra Pisa e Volterra, fino alla costa del mar Tirreno.

La TAE Wild rende disponibili i modelli Tiger maggiormente indirizzati a un’attività in fuoristrada, quelli equipaggiati con gomma anteriore da 21 pollici come Tiger 900 Rally Pro, Tiger 1200 Rally Pro e Tiger 1200 Rally Explorer, oltre all’esemplare Tiger 1200 GT Pro con ruota anteriore da 19 e posteriore da 18. Ogni partecipante può provare tutti i modelli e le sessioni in programma sono:

la prima – venerdi 23 giugno (full day) + sabato 24 giugno (mattina);

la seconda – sabato 24 giugno (pomeriggio) + domenica 25 giugno (full day).

Costo

Per partecipare alla Triumph Adventure Experience Wild si indica una cifra di 750 euro, IVA inclusa. Pre le iscrizioni o richiedere informazioni è possibile consultare la sezione dedicata all’iniziativa sul portale Triumph Motorcycles.