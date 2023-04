Triumph Bonneville T120 Black DGR Limited Edition: la dedica ai 10 anni di partnership con The Distinguished Gentleman’s Ride [FOTO]

Nel 2023 si ricorda il decimo anno di collaborazione fra Triumph Motorcycles e The Distinguished Gentleman’s Ride (DGR), l’evento che da tempo aggrega tantissimi di appassionati di motociclette di tipo classico e vintage per raccogliere fondi e sensibilizzare sul tema della salute maschile nel mondo. Un anniversario festeggiato con la nuova ed esclusiva Bonneville T120 Black DGR Limited Edition. Un’edizione limitata composta da 250 esemplari in tutto.

L’esemplare celebrativo

La moto è sviluppata sulla più recente Triumph Bonneville T120 Black, caratterizzata da un assetto affinato e spinta da un vivace motore bicilindrico 1200 cc. Rispetto alla precedente generazione, il peso è stato contenuto di 7 kg, inoltre si segnalano un rinnovato pacchetto tecnologico che comprende cruise control e ottimizzate modalità di guida, quindi freni Brembo e nuovi cerchi in alluminio.

Il cruise control può essere impostato tramite uno specifico pulsante sul manubrio, come intuitiva risulta la selezione delle modalità di guida potendo optare fra Rain e Road.

L’impianto frenante presenta freni anteriori Brembo, come accennato. Un doppio disco e pinze a 2 pistoncini che trasmettono un’azione affinata e potenza di arresto. Sicurezza e controllo sono sostenuti da un ABS di ultima generazione e da un controllo di trazione disinseribile.

I cerchi in alluminio sono leggermente differenti nella dimensioni, avanti figura un elemento da 18 pollici e dietro uno da 17 pollici e consentono una riduzione delle masse non sospese e di inerzia, agevolando l’agilità e la maneggevolezza della Bonneville T120.

Il propulsore come detto è un bicilindrico da 1200 cc, Euro 5, caratterizzato da un sistema di raffreddamento a liquido ridefinito. Il vertice di potenza risulta di 80 cavalli a 6.550 giri/minuto, mentre la coppia raggiunge 105 Nm già a 3500 giri/minuto.

L’esclusivo esemplare di Triumph Bonneville T120 Black DGR Limited Edition è contraddistinto da una livrea in Phantom Black metallizzato e Crystal White e sul serbatoio e sui fianchetti laterali figura il logo ufficiale DGR. Spiccano anche particolari dorati e una seduta marrone con cuciture tono su tono, come indicato. A corredo di ogni modello c’è un certificato di autenticità sul quale figura il numero di telaio della moto (VIN) e il numero seriale, un documento siglato dal fondatore di DGR Mark Hawwa e dal CEO di Triumph Nick Bloor. L’esemplare numerato 001 sarà riservato a chi effettuerà la raccolta fondi più elevata del 2023.

Si segnala, inoltre, che il decimo anno di collaborazione è impreziosito anche da una partnership ufficiale a livello di abbigliamento della DGR, tramite una nuova proposta di capi casual e lifestyle sviluppati in edizione limitata per ricordare la DGR, realizzata per raccogliere altre donazioni.

Il prezzo della moto

Disponibile in Italia dal mese di ottobre 2023, la Triumph Bonneville T120 Black DGR Limited Edition sarà proposta ad un costo aggiuntivo di 800 euro rispetto al modello base. Indicato un prezzo di 15.095 euro, franco concessionario.

Foto: Triumph