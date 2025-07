KTM 890 SMT: nuovi scarichi Exan Euro 5+ che aggiungono stile, prestazioni e leggerezza [FOTO]

L’anima poliedrica della nuova KTM 890 SMT, una moto sportiva su asfalto, instancabile nei viaggi e forte di uno spirito da supermotard, viene esaltata da una serie di nuovi scarichi sviluppati da Exan per la Sports Tourer della Casa motociclistica austriaca.

Sono quattro i terminali di scarico, tutti omologati Euro 5+, messi a punto da Exan per mettere in risalto le differenti sfumature, sia estetiche che prestazionali, della nuova KTM 890 SMT. I quattro scarichi Exan sono: X-Rally, Ov-Rally, X-Black Ovale e Carbon Cap.

Quattro scarichi Exan

Lo scarico X-Rally ha un design immediatamente riconoscibile con il suo bocchettone d’uscita in acciaio inox con saldature a vista, il corpo silenziatore con forma romboidale e i richiami stilistici retrò. Pensato per incrementare l’aggressività del look della moto, oltre che a renderla ancora più agile e reattivo, lo scarico X-Rally è disponibile in carbonio, titanio, inox e inox nero, con prezzi compresi tra 382,50 e 395,25 €.

Corpo silenziatore ovale ed estetica vintage per lo scarico Ov-Rally, caratterizzato da un peso particolarmente contenuto pensato per offrire maggior maneggevolezza e prontezza nei cambi di direzione. Oltre alla sezione ovale, questo terminale dispone di fondello di forma conica. Anch’esso è disponibile in carbonio, titanio, inox e inox nero, con prezzi che vanno da 348,50 a 361,25 €.

Lo scarico X-Black Ovale è invece dedicato a chi vuole valorizzare la vocazione racing della KTM 890 SMT, con un terminale che si distingue per la linea affusolata e la maggiore leggerezza rispetto allo scarico originale. Proposto in acciaio, acciaio satinato nero, carbonio e titanio, lo scarico X-Black Ovale costa tra i 352,75 e i 369,75 €.

A completare la proposta Exan c’è il terminale Carbon Cap, un classico che unisce stile e modernità, disponibile anch’esso in quattro finiture (carbonio, titanio, inox satinato chiaro e inox nero), è pensato per offrire un incremento di prestazioni e mantenere un peso contenuto. I prezzi dello scarico Exan Carbon Cap per la KTM 890 SMT sono compresi tra 344,25 e 361,25 €.